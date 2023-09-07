史瓦帝尼油槽保障台灣能源？ 立委：大內宣成國際笑話

蔡英文總統出訪史瓦帝尼簽署合作文件，要在史瓦帝尼興建戰略儲油槽。立委馬文君今天說，戰略儲油槽是改善史瓦帝尼能源儲備，親綠媒體卻說「蔡英文稱台灣能源供應更安全」，大內宣鬧成國際笑話。

馬文君說，在非洲興建戰略儲油槽，要如何讓台灣能源供應更安全？若是台海緊張，中東的油輪進不來，難道非洲的油能派上用場？民進黨大內宣過頭，讓國人一頭霧水。

她說，史瓦帝尼石油進口來源非常單一，就是依靠南非。油價波動、美元匯率，與南非的油價管制政策，給史瓦帝尼很大壓力，如果無法儲備石油，若南非中斷供應，史瓦帝尼將無油可用。所以，史瓦帝尼自己能源部的官網就寫著，政策目標之一就是「建立足以維持經濟最多90天的國家戰略石油產品倉庫」。

換句話說，這座戰略儲油槽，根本無關台灣能源安全，而是蔡總統出訪送史瓦帝尼的「伴手禮」，但特定媒體「大內宣」習慣了，冠上「台灣能源供應更安全」不只擺烏龍，更鬧成國際笑話。

至於這座戰略儲油槽又要花多少台灣納稅人的血汗錢，等立法院開議，得好好算算帳，為國人把關。