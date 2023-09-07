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影／立委揭綠營權貴靠台鹽綠能鍊金？呼籲王美花說清楚

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
時代力量立委陳琬惠（圖）今天舉行記者會，披露台鹽綠能己成綠營權貴鍊金大本營，要求經濟部長王美花與台鹽綠能前董事長、現任內政部次長吳容輝出來講清楚。記者許正宏／攝影
時代力量立委陳琬惠（圖）今天舉行記者會，披露台鹽綠能己成綠營權貴鍊金大本營，要求經濟部長王美花與台鹽綠能前董事長、現任內政部次長吳容輝出來講清楚。記者許正宏／攝影

時代力量立委陳琬惠今天舉行「綠營欋貴靠台鹽綠能鍊金 光電讓台灣淪貪腐之島？」記者會，披露台鹽綠能己成綠營權貴鍊金大本營，要求經濟部長王美花與台鹽綠能前董事長、現任內政部次長吳容輝說明。

陳琬惠表示無論是王美花在國會備詢，還是行政調查報告，經濟部將責任完全推給陳啟昱，堅稱是陳啟昱自己將台南88槍擊案關鍵人、與英系關係密切的蔡清旭在內的4大民股引入，經濟部已經表達過反對。陳琬惠批陳啟昱為經濟部派任的公股代表，卻完全不受控制，拿著國家的資源進行赤裸裸地利益輸送，難道經濟部為主管機關一點責任都沒有？都沒有人要被究責？還是以後其他公股代表都可以有樣學樣？陳琬惠說經濟部絕對不是把資料移送給檢調就算了，更不要以為可以躲在「偵查不公開」的保護傘背後就可以蒙混過關，要求王美花除了要站出來講清楚，更應該追究責任。

陳琬惠更喊話民進黨主席賴清德，國家推動綠能的公司竟變成綠營權貴鍊金大本營，難道這就是所謂要「再度擦亮清廉、勤政、愛鄉士的招牌」嗎？

陳琬惠 陳啟昱 台鹽 王美花

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