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傳馮世寬轉任政委、嚴德發接退輔會 立委：看不出亮點
蔡政府內閣規劃小幅異動，據傳退輔會主委馮世寬將轉任行政院政務委員。新任主委將由國安會諮詢委員嚴德發接任。行政院則回應，人事若有定案循例對外發布。 民眾黨立委張其祿表示，若此份內閣小改組名單屬實，看不出特別的亮點及改組心意，行政院應該說明內閣小改組的新願景。
張其祿指出，馮世寬年紀較大，先前傳出有身體不適的情況；嚴德發則是軍系，退輔會角色在照顧農民，這樣的內閣微調可能跟馮世寬個人因素有關，應該沒有過多的政治考量。
張其祿說，蔡政府任期剩不到一年，時間非常有限，現在傳出的內閣小改組名單，了無新意，看不出小幅改組後能帶來的立即改變，也沒看到亮點跟目的，行政院應該要說明內閣改組後的新的施政願景。
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