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民進黨重申：賴清德老家非違建 後續配合新北市認定

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人張志豪（見圖）表示，賴清德老家是違建，這不是事實，後續會配合新北市政府來認定處理疑義。圖／取自民進黨直播
民進黨發言人張志豪（見圖）表示，賴清德老家是違建，這不是事實，後續會配合新北市政府來認定處理疑義。圖／取自民進黨直播

民進黨參選人賴清德位於新北市萬里的老家，被新北市政府確認為違建，將認定用途後依法開罰。民進黨發言人張志豪表示，賴清德老家是違建，這不是事實，後續會配合新北市政府來認定處理疑義。

張志豪指出，媒體所報導這間房屋並不是賴清德所有，此外，民進黨認為只要有任何疑義，後續會配合新北市政府相關單位來認定處理。張說，賴清德的父親是礦工，這間屋齡超過60年的房子就在礦坑附近，賴清德出生前就已經存在，且因為有多處漏水問題，所以在民國92年前後進行翻修。

張志豪說，依據新北市政府於民國100年頒布「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」第二點規定，「本要點所稱合法房屋，係指下列各地區於下列日期前即已存在，且無擅自新建、修建、改建或興闢公共設施拆除剩餘建築基地內建築物改建增建行為之舊有建築物」，而賴清德母親是在該處理要點前進行翻修。

至於新北市府今天說明賴清德的老家確實是違建，與黨部的立場不同，如何看待新北市府做這樣的回應？張志豪重申，如果有任何疑義，後續會全力配合新北市府與相關單位的認定及處理，這是民進黨目前的態度。

賴清德 民進黨 張志豪

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