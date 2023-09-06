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綠議員批高虹安「八轎娘娘」坐百萬私車代步 竹市府：友人協助

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民進黨新竹市議員楊玲宜質疑市長高虹安（左3上車者）出門代步用車多，包含1輛黑色的保時捷私家車。圖／取自楊玲宜臉書
民進黨新竹市議員楊玲宜質疑市長高虹安（左3上車者）出門代步用車多，包含1輛黑色的保時捷私家車。圖／取自楊玲宜臉書

民進黨新竹市議員楊玲宜在臉書發文質疑市長高虹安出門代步除了市府配有的一台Toyota Alphard公務車以外，還有4輛私家車，包含1輛百萬名車黑色的保時捷，大酸「堪比八人大轎娘娘出巡」。對此，新竹市府發言人徐千晴說，為了節省市府資源，市長行程常會請一同前往的友人協助，朋友各式車種都有，不應該偏頗解讀。

高虹安上任後平時出席公務行程多以Toyota Alphard的黑色公務車代步，但市議員楊玲宜發現並拍到其他高虹安代步車輛總共還有4輛私家車，像是日前高到殯儀館捻香，就在幕僚簇擁下上了1輛黑色保持捷，她認為由此可見，高虹安是很會享受的人，而且這些享受還不用自己出錢。

楊玲宜也說，高虹安出入是百萬名車代步，反觀成德高中生還要自己花大錢搭校車上學，極度諷刺，新竹市成德高中校車的決算金額，從去年650萬元（結算540萬元）漲到今年的700萬元，家長的負擔卻從原本一學期9792元漲到2萬500元，市府無視於家長與孩子的苦，這就是市府「積極」作為的現況。

徐千晴在臉書發文說明，高虹安市長名下並沒有車子，為了節省市府資源，行程常會請一同前往的友人協助，朋友各式車種都有，不應該偏頗解讀。並強調此次率團出訪日本去程是搭乘廉航，反問「生活奢侈的人會出國考察坐廉價航空？」

徐千晴也針對外界質疑最近高虹安發布人事後，就急忙去日本考察回應。她說，有概念的人都知道，市政考察行程都是好幾個月前就安排，所有行程也都需要通過審核，高虹安市長此次與11名新竹市議會議員們率團訪問日本岡山市，參與兩市締結姐妹市20周年紀念，是為提升產業連結與擴大國際交流而努力。

高虹安 新竹 考察 楊玲宜

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