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鄭文燦說已給80億海綿城市預算 北市打臉：事實是前瞻治水0

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨表示，會積極爭取相關前瞻治水預算，希望中央能給予協助。鄭文燦則指出，北市已有80億元的海綿城市預算，足以解決總統府周邊淹水問題。本報資料照片
台北市長蔣萬安昨表示，會積極爭取相關前瞻治水預算，希望中央能給予協助。鄭文燦則指出，北市已有80億元的海綿城市預算，足以解決總統府周邊淹水問題。本報資料照片

蔡政府前瞻治水預算2500億元，首都台北市卻獲「零元補助」，但因北市近年時雨量動輒上百毫米，每逢大雨總統府、北一女等博愛特區周遭也常汪洋一片。據了解，台北巿長蔣萬安會在適當場合，爭取治水預算，北市府不排除於行政院會時提出。

不過行政院副院長鄭文燦昨也表示，北市府編列80億的「海綿城市」預算，足以來解決總統府周邊的淹水問題。

北市府發言人殷瑋反駁，姑且不論所謂的「80億」是把幾年間的哪些預算加總、數字是否正確，北市「海綿城市」預算的涵蓋項目遠不只治水，還包括穩定供水、親水環境、水資源建設等，中央說北市有這筆「80億」用來解決總統府周邊淹水並不精確；與事實不符之處，一定要跟中央釐清。至於媒體報導中央前瞻預算補助北市治水為零，也是事實。

殷瑋說，北市光是道路側溝系統加總就長達3400公里，排水箱涵也長達700多公里，這還不包括污水系統，必須進行整體規畫考量。市府已從三個方向著手，力求面對問題、解決問題：第一、擴充抽水機組量能，第二、增加滯洪機制、儲流管，第三，新的道路系統則希望能擴充對時雨量的容納。

殷瑋指出，以上做法都需要人力、物力，北市府立場一致，希望中央能夠多體恤地方。

北市 總統府 鄭文燦 治水

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