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國民黨團：起訴郭信良 削弱陳亭妃

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導

台南市前議長郭信良涉貪被訴，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝直言是政治報復；他說，民進黨「新潮流」想斷絕郭的政治盟友、民進黨立委陳亭妃下屆參選市長之路，也欲瓦解在野聯盟拱郭再當議長的計畫，郭恐被逼上梁山選立委。

台南市議會民進黨團總召郭鴻儀則表示尊重司法，外界政治聯想是多餘，讓司法歸司法、政治歸政治。陳亭妃在郭信良遭羈押後表示，希望司法毋枉毋縱，昨天郭信良被起訴，陳亭妃在國外，透過服務處表達「不予回應」。

蔡育輝說，郭信良被檢舉索賄，若有不法當然要查辦，但他懷疑郭被檢舉和這屆正副議長選舉恩怨有關，藉此斷了郭回鍋選議長的機會，也削弱郭的政治盟友陳亭妃爭取下屆市長選舉黨內初選的力量。

蔡育輝分析，陳亭妃勤走基層，實力堅強，如今最重要的政治盟友郭信良被訴，未來爭取市長提名是否受到影響有待觀察；郭被控貪汙，讓人有不好聯想，保持距離對陳亭妃多少也會扣分。

「還有其他政治算計…」蔡育輝說，議長邱莉莉涉及賄選案正由法院審理，一審若判有罪，勢必改選，屆時郭信良一定會再結合國民黨及無黨籍議員奮力一搏，是否藉起訴讓郭難以在補選時出線？有待觀察。

蔡育輝表示，郭信良年初曾在新營立委第一選區掛看板，外傳郭準備參選第一選區立委，若郭被逼上梁山，難保不會和在野聯盟結合披掛上陣，挑戰民進黨爭取連任的賴惠員。

【記者蔡晉宇、林銘翰／台北報導】民進黨針對郭信良被起訴案沒有回應，僅表示尊重司法。針對郭恐被「逼上梁山」投入台南市第一選區立委選戰，該選區現任民進黨立委賴惠員表示，沒聽說過相關傳聞。

郭信良 陳亭妃 民進黨

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