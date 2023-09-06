總統府周遭淹水 中央、北市舌戰

蔡政府前瞻基礎建設計畫投入2500億治水，首都北市卻「0補助」，逢大雨時，總統府等博愛特區周遭常汪洋一片；國民黨立委王鴻薇昨喊話中央「救救蔡英文」。行政院副院長鄭文燦昨指出，北市府編了80億元「海綿城市」預算，足以解決總統府周邊淹水問題，但北市府表示，不知80億元從何而來。

行政院發言人林子倫昨表示，政府對於全國治水工程同等重視，歷年政府投資大台北治水超過1800億，包含大台北防洪計畫第1至3期、基隆河治理工程及各項都市排水改善等計畫，台北市已達200年防洪頻率保護標準，且都市排水系統也達每小時78毫米，全國最完善。

鄭文燦昨也表示，北市因財力分等較佳，治水預算比較用在北市以外的地方，不過，北市府也編列80億元的海綿城市預算，足以解決總統府周邊淹水問題。

北市府發言人殷瑋反駁，姑且不論「80億」是怎麼來的，北市「海綿城市」預算涵蓋項目不只治水，包括穩定供水等，中央指80億用來解決總統府周邊淹水並不精確，恐與事實不符。

極端氣候暴雨頻繁，北市府正研議「2030防洪計畫」，提升雨水下水道排水標準，從78.8毫米提高到88.8毫米，預算高達百億，全由北市自籌。市長蔣萬安昨說，極端天氣一場大雨時雨量常超過100毫米，市府遇到挑戰，都會積極爭取預算。

北市議員洪婉臻先前要求市府解決「國家門面」總統府淹水問題，她昨表示，北市府從前市長柯文哲到蔣萬安，8、9年期間都沒有積極提出前瞻治水計畫，次數幾近於零，還好意思反過來怪中央不給補助，簡直是替自己的無能找藉口。

但據了解，當初前瞻計畫書開放各縣市申請經費時，計畫書將北市財力級次列為全國第一，計畫表列中沒有給補助額度，等於直接剝奪北市申請資格。

市府表示，前年1月19日函文行政院，盼整合淡水河流域防洪治理等事權，希望中央前瞻計畫補助北市防洪工程，但行政院5月14日函復，以北市府整體獲配財源遠比其他縣市高「婉拒」。

王鴻薇說，民進黨政府將大量前瞻資源放在同黨執政縣市，高雄、屏東等都拿到特別多補助，尤其屏東人口數少，拿的前瞻補助比例超高，但只要有人點出問題，又會被說是歧視屏東，但從補助金額看，被歧視的應該是台北市才對。