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影／前瞻治水北市0補助？蔣萬安盼中央協助 鄭文燦：北市已有預算
蔡政府前瞻治水預算2500億元，首都台北市獲「零元補助」，不過因台北市近年時雨量動輒上百毫米，每逢大雨總統府、北一女等博愛特區周遭經常汪洋一片。台北市長蔣萬安今（5）日受訪表示，台北市會來爭取相關預算，因為要投入相關人力、物力，才能達到排水最高容受量、提高到88.8毫米，台北市很希望中央能給予協助，不管經費或各方面幫忙。
針對前瞻治水預算台北市零補助，而總統府周邊大雨必淹水，中央被質疑是大小眼、遺忘首都。對此，行政院副院長鄭文燦表示，中央在各種政策上當然是協助台北市，台北市因為財力的分等，所以治水預算比較是用在台北市以外的地方，不過台北市政府本身也編列了80億元的海綿城市預算，這個足以來解決總統府周邊淹水問題。
民進黨台北市議員洪婉臻則是批評，北市府從柯文哲時代到現在蔣萬安，8、9年期間都沒有積極提出前瞻治水計畫，次數幾近於零，還好意思反過來怪中央不給補助，別替治水無能找藉口。
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