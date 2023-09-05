前瞻治水北市0補助？政院：歷年投資大台北逾1800億

國民黨總統參選人侯友宜再端政見，主張65歲老人排富健保免費，這將是侯友宜相繼提出80歲以上廢巴氏量表、調高老農津貼後，射出的第三支箭，「hoho三箭」全力搶攻「高齡族」選票。 根據TVBS在年8月28日至9月1日完成最新民調，侯友宜在60歲以上選民的支持度，比民眾黨參選人柯文哲占有明顯優勢，甚至在50至59歲選民，侯友宜不僅領先柯文哲，還與民進黨總統參選人賴清德打成五五波，在年輕選票大幅落後柯文哲的侯友宜，卻在高齡族的選民有相對利基。...

2023-09-05 15:00