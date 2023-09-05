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前瞻治水北市0補助？政院：歷年投資大台北逾1800億

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院發言人林子倫（圖）表示，政府對於全國各地治水工程同等重視。聯合報系資料照／記者屈彥辰攝影
行政院發言人林子倫（圖）表示，政府對於全國各地治水工程同等重視。聯合報系資料照／記者屈彥辰攝影

聯合報報導，中央編列2500億前瞻治水預算，台北市的補助是0元。行政院發言人林子倫今天表示，政府對於全國各地治水工程同等重視，事實上，歷年政府投資大台北地區治水經費已超過1800億元，包含大台北防洪計畫第一至三期、基隆河治理工程及各項都市排水改善等計畫，台北市已達200年防洪頻率保護標準，並且都市排水系統也達每小時78毫米，為全國最完善。

林子倫表示，前瞻建基礎設主要目的為平衡城鄉建設落差、促進區域均衡發展，近年來在氣候變遷影響之下，各地短延時強降雨的發生機率逐漸增加，中央政府會持續與包含台北市政府在內的各地方政府通力合作，研議改善各地淹水問題，透過各項公共建設與監測系統提升，減少淹水發生機率，強化防災預警能力，讓極端氣候對於國人影響降到最低。

治水 北市 林子倫 淹水 極端氣候

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