宣傳費第3多 客委會主打「語言聲望」

農委會曾爆發將媒體宣導經費用於招募「一四五○網軍」及科學人萊豬廣告等爭議，升格農業部後，明年編列一億六千九百九十一萬九千元媒體政策及業務宣傳經費，較今年增加約兩千三百萬元預算挨批。農業部會計處長蘇文樹昨天說，今年原編列一億六千九百六十七萬五千元預算，遭立院刪除兩千多萬元，明年度預算編列金額只比今年編列金額增加廿四多萬元，將用於森林保護、自然保育宣導。

蘇文樹指出，今、明兩年宣導項目差不多，其中農糧、農業金融、農田水利設施、淨零排放農業政策宣導約五千七百多萬元，比今年增加九百九十多萬元；動植物防疫檢疫宣導編列五千五百萬元、森林保護四千萬元、漁業政策及漁產品相關宣導約九百廿多萬元，水土保持、土石流災害疏導等宣傳七百多萬元。

客委會明年度預算雖較去年減少兩億，但媒體宣導經費編列一億零六百廿三萬五千元，比今年八○三二萬元增加約兩千萬元，增幅兩成。客委會主委楊長鎮表示，增加的預算主要運用於自英國威爾斯引進的「語言聲望」概念，要做「語言行銷」，翻轉客語在年輕人心中形象。

楊長鎮說，威爾斯語屬英國方言，過去常被當成「鄉下人的語言」，在威爾斯語振興過程中，政府編列預算語言行銷，翻轉威爾斯語「缺乏文化」偏見。客委會援引威爾斯案例，編列預算拍短片、鼓勵媒體將年輕人關心的議題以客語表達，扭轉一部分人認為「客語不是現代語」的成見。