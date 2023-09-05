明年中央總預算宣傳費 農業部編列1.7億元最多

明年度中央政府總預算案出爐，各部會「媒體政策及業務宣導」經費，光是公務預算總數就達十一億一千五百卅二萬元，其中農業部及所屬單位編列近一點七億元，在各部會中居首；客委會也編逾一億元，相關經費在三年內增長一倍，國民黨立委質疑，調升「大內宣」費用可能是為明年選舉的政權保衛戰。

農委會（今年升格農業部）含所屬機關前年度媒體政策及業務宣導經費編列一億四千多萬元，引發暗藏網軍「大內宣」質疑，經立法院刪除後的法定預算仍有一億一千八百五十六萬元；今年度編列一億六千多萬元，刪除後的法定預算一億四千七百八十二萬元；明年度編列一億六千九百九十一萬元，再創新高。

相關宣傳經費除農業部編列最多；其次為教育部，編列一億一千四百五十四萬元；第三名為客委會，編一億零六百廿三萬元；第四及第五名分別是交通部及外交部，各編一億零二百零四萬元及八千三百六十七萬元；經濟部、文化部及衛福部預算則緊追在後。其中，客委會媒體宣導經費破億元，比今年度預算增加兩千五百九十萬元，與前年度相比更增加五千三百卅二萬元，等於三年來增長了一倍。

國民黨立委曾銘宗批評，農業部是最常不當使用政策性費用的部會，過去曾購買特定媒體業務，直至現在仍有三千多萬元未通過審計部核銷，去年也曾利用經費圖利特定綠色媒體，立法院開議後將好好審查相關廣告行銷費用有無用在刀口上。

「農業部許多經費內容含糊不清，可能讓網軍或綠營粉專獲得標案，將嚴格審查。」國民黨立委洪孟楷舉例，農業部農業管理預算有資訊管理與應用的業務費，其中一個子計畫經費四千萬元，占資訊管理九成支出，預算書中卻籠統地把消防、機電、資安監控、防毒軟體等十六個項目統計在一起模糊帶過，這些都是巧立名目，讓許多預算看似正當，實際上卻讓人產生疑問。

國民黨立委賴士葆說，「一四五○」始祖、農業部長陳吉仲上任後食髓知味，政策全部政治化，在進口蛋補貼爭議不僅「理不直、氣很壯」，還想拿更多文宣洗白。