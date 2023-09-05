新聞眼／前瞻治水棄守首都 何其諷刺

極端氣候加劇，近年各地時雨量動輒破百毫米，屢傳淹水，大雨來時連總統府周遭都遭水患，民進黨政府投入前瞻數千億治水，對藍綠縣市卻「大小眼」，北市被「放生」，一毛錢都沒分到，總統府周邊淹水、學生被迫涉水通學，還要北市花錢協助解決，何其狼狽與諷刺？

中央前瞻治水經費二五○○億元，其中，六都獲得的補助總計約三七○億元，單是台南、高雄和先前民進黨執政的桃園就占三○○億元，約占八成；新北、台中兩市加起來僅七○億，和桃園相近，北市更因「財政健全」，前瞻治水補助款掛零。

北市近來強降雨時雨量常破百毫米，接近山區或地窪地區逢雨必淹，如士林、中山與萬華區，積水深度超過十五公分，近三年淹水次數高達五十六次，平均一年要淹近廿次，市府規畫承受時雨量從七十八點八毫米提升至八十八點八毫米，仍難敵極端氣候暴雨增加，治水陷入困境。

前瞻基礎建設用意原在「超前部署」，意在扭轉過去資源過分集中北高，造成區域發展不均。但中央把前瞻建設預算搞得像政治利益分贓，見民進黨縣市就開綠燈，更別提前瞻計畫應該是有遠見、規畫，對國家建設有幫助的計畫，但細看補助防洪計畫，前瞻用途多為清水溝、增加抽水站這類毫無前瞻之實的基礎建設，甚至變「錢沾」，前瞻美意盡失。