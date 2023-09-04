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「Taiwan National Day」惹議 民眾黨問政府真正想法

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，國慶英文名稱去年就曾引發爭議，眼下兩岸局勢緊張，國慶日更應該是全國人民團結的日子，不是激發社會上意識形態對立衝突。圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，國慶英文名稱去年就曾引發爭議，眼下兩岸局勢緊張，國慶日更應該是全國人民團結的日子，不是激發社會上意識形態對立衝突。圖／聯合報系資料照

國慶籌備委員會今天公布主視覺設計，雙十國慶英文名稱為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」引起熱議。民眾黨發言人林子宇表示，副總統賴清德才剛對外媒說，現在的國名、憲法上的名字是中華民國，但似乎與國慶籌備委員會立場不同調，請問民進黨真正的想法是什麼？

民眾黨秘書長周台竹表示，他個人認為，台灣是主權獨立國家，他支持前總統馬英九論調，支持續用「中華民國國慶日（Republic of China National Day）」。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，國慶英文名稱去年就曾引發爭議，眼下兩岸局勢緊張，國慶日更應該是全國人民團結的日子，不是激發社會上意識形態對立衝突。

邱臣遠指出，各界對國慶英文名稱尚未有共識，今年5月蔡英文總統就職7周年時，曾喊話朝野團結守護「中華民國台灣」，對於雙十國慶英文名稱，主辦的國慶籌備委員會應該再廣納各界意見，評估再提出。

邱臣遠表示，台灣長期由藍綠兩大政黨輪流執政，許多國人都厭倦藍綠惡鬥，台灣不需要一直二元對立、意識形態鬥爭，呼籲朝野應更團結，不要製造更多分裂。

國慶籌備委員會今舉行記者會公布國慶主視覺。 圖／內政部提供
國慶籌備委員會今舉行記者會公布國慶主視覺。 圖／內政部提供
去年國慶日，民眾披著不同立場的旗幟參加活動。 圖/聯合報系資料照
去年國慶日，民眾披著不同立場的旗幟參加活動。 圖/聯合報系資料照

國慶 蔡英文 中華民國台灣 邱臣遠

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