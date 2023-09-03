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IPAC大會落幕通過公報 范雲：台灣列第一大關注焦點

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
對華政策跨國議會聯盟（IPAC）大會昨天落幕，民進黨立委范雲今天說，與會的25國、50名國會議員通過通報，訂定大關注焦點，回應中共帶給全世界的挑戰。圖／范雲國會辦公室提供
對華政策跨國議會聯盟（IPAC）大會昨天落幕，民進黨立委范雲今天說，與會的25國、50名國會議員通過通報，訂定大關注焦點，回應中共帶給全世界的挑戰。圖／范雲國會辦公室提供

對華政策跨國議會聯盟（IPAC）大會昨天落幕，民進黨立委范雲今天說，與會的25國、50名國會議員通過通報，訂定大關注焦點，回應中共帶給全世界的挑戰，而台灣是這次大會關注焦點的第一項，IPAC會繼續組織跨國的國會訪團來台，抵抗中共對他們外交政策的反制企圖。

范雲國會辦公室今天發布新聞稿說明，在捷克國會舉辦、為期兩天的對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）大會在昨天落幕，其中范雲受邀在大會當中，共同主持台灣議題的討論。

范雲指出，這次與會的25國、總共50名國會議員在大會結束前通過公報，訂定六大關注焦點，回應中共帶給全世界的挑戰，而在大會發布的公報當中，台灣是這次大會關注焦點的第一項，與會者承諾將促成各自國家政府採取行動，包括發布有關台灣最可能情境的經濟影響分析。

另外，還有協調對中共升高台海局勢的經濟與政治手段，包含有意義的制裁； 維持南中國海和台灣海峽海上交通的通暢無阻；提供台灣代表處適切地位以增進關係，以及讓台灣加入適切的貿易組織。

范雲表示，未來IPAC會繼續組織跨國的國會訪團來台，還有抵抗中共對他們外交政策的反制企圖，而這次大會公報的另外五個關注焦點，分別是一帶一路、能源依賴、香港議題、人權和跨國壓迫。

范雲表示，這是自己第二次受邀参加IPAC大會，很高興看到大會的決議又往前走了一大步，不少成員討論時皆發言，希望能夠為台灣做得更多，而在大會結束時，還有多位國會議員向她恭喜，認為這次台灣收獲很大，台灣人民會繼續努力，讓世界看到台灣是一股良善力量，促成各國共同守護亞太和平與全球民主秩序。

范雲 中共 議員

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