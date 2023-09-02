圍欄內的醫療2／肝腫瘤僅拿到胃藥吃 受刑人腫瘤破裂亡
高雄女子監獄上個月發生一名女受刑人晚間身體不適，緊急送醫卻不治，外界質疑是否因過勞而暴斃，獄方則解釋發現該名女收容人在舍房內昏倒，隨即就通報送醫。只是，死者是否生前已罹患什麼疾病、是否在獄中獲得即時的治療，確切死因仍待解剖釐清，但再度凸顯受刑人在獄中能否及時就醫的問題。
類似的案子不是唯一。澎湖監獄前年曾發生一個內4名受刑人在獄中死亡案件，其中一人因誤食除鏽劑身亡，另有兩人分別因惡性肝腫瘤及心肌梗塞死亡，事後調查發現，患有惡性肝腫瘤的受刑人，早就出現腹部明顯腫大的病症，但監獄內的醫師一開始都只開立胃藥讓他服用，直到肝腫瘤破裂才緊急送醫，但仍回天乏術。
此外，花蓮監獄在2018年2月曾發生徐姓、蘇姓兩名受刑人疑似呼吸道感染，送醫仍不幸死亡事件。其中一名受刑人妹妹後來透過民間團體發布聲明稱，在加護病房見到哥哥時，哥哥第一句話就說已在監獄裡面咳到吐血多天。
監察院事後調查對花監提出糾正，認為監方未能適時安排戒護外醫、隔離感染受刑人，延誤送醫治療，導致疫情在監獄內傳播，並直指相關人員有疏失。
不少在獄中生病送醫後死亡的家屬批評，即使犯罪者要關到監獄，但罪不至死，不該因監獄延遲送醫而枉死。
不過，矯正人員也說，包括剛入監或在監的受刑人，常常以身體因素要求戒護就醫或保外就醫，但有些人後來被發現是裝病、或病情沒有嚴重到保外就醫，一旦保外就醫後在外惹事，外界又會批評監所縱放。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言