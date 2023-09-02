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立院新會期報到 在野關注兩岸、民生

聯合報／ 記者周佑政林縉明／台北報導
立法院新會期昨天開始報到，在野黨關注兩岸與民生議題。本報資料照片
立法院新會期昨天開始報到，在野黨關注兩岸與民生議題。本報資料照片

立法院新會期昨天開始報到，在野黨關注兩岸與民生議題，民眾黨團將兩岸協議監督條例列為優先法案，國民黨團將推動再生能源條例修法，主張台電對綠能發電躉購費率，應滾動式檢討，不能讓綠能公司有超額利潤；民進黨團則表示，具體的優先法案還需等行政、立法協調會報後提出。

民眾黨團提出交通、住宅及民生等法廿二個優先法案，兩岸監督條例列為新會期優先法案，黨團幹事長張其祿表示，如果藍綠不排審就是打假球。

國民黨團關注民生法案，黨團總召曾銘宗說，將優先要推動法案囤房稅、道路安全基本法等，而綠能躉購費率爭議多，黨團會提出再生能源條例修法，主張台電對於綠能發電的躉購費率，應滾動式檢討，不能讓綠能公司等有超額利潤，保障全民權益。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，具體的優先法案要等行政、立法協調會報後才會提出。

莊瑞雄說，新會期是預算會期，也碰到選舉年，恐壓縮法案審查時程，希望最後各黨團，能針對最有共識的法案來優先推動。

立法院游錫堃說，新會期希望國會擴建案能有結論，交由下屆立院去發展，新會期優先法案，則需由四個黨團提出討論，預計月中協商開議日期。游重申，不會尋求立法院長連任，對民進黨下屆在國會過半則樂觀看待。

民進黨 立法院 莊瑞雄 再生能源 兩岸協議監督條例 張其祿 游錫堃 曾銘宗

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