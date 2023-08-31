美援台8000萬美元軍備 王定宇：證明非北約主要同盟國

美國政府今天宣布提供台灣8000萬美元外國軍事融資，這是美國首度提供台灣軍事融資貸款，民進黨立委王定宇表示，對於台灣跟美國的關係來講，這是往前邁進一大步，證明台灣是美國的主要同盟國，地位等同日本與以色列，可以直接接受軍事援助。

王定宇受訪時指出，美國今天宣布直接提供8000萬美元，大約25億台幣的軍事援助，對於台灣跟美國的關係來講，這是往前大大地邁進了一步，證明台灣是美國在非北約國家當中，主要的同盟國，地位等同日本跟以色列，可以直接接受軍事援助。

王定宇說明，美國政府除了有總統的撥款權，還有毋須償還的軍事援助，至於這次的總金額有多少、期間還有多長，未來還可以再仔細觀察，對於中共的窮兵黷武來講，美台軍事同盟是非常強而有力的嚇阻與訊號。

王定宇說，感謝美方提供的協助，台灣的國防靠自己，「但是如果有眾多好朋友願意伸出援手，我們何樂不為」，建構在能夠保護自己的能力、朋友提供的協助，這才是真和平、真穩定，反觀靠卑躬屈膝、迎合中共的條件，那個叫做真投降，弱化台灣反而會引來戰爭。

時代力量立委邱顯智則表示，台海危機確實存在，台灣一直在爭取美國的支持，大家應該要正面看待台美關係的強化，而明年度的國防預算大幅提高，國防部應該要把每一分錢都花在刀口上，包括武器裝備跟人員訓練，「只有進一步強化國防，才不會讓中共有不切實際的幻想。」