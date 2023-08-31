公務員「偷跑」用AI處理公務 網友揶揄「新救星、為何還加班」

行政院擬推生成式AI參考指引，對公務使用作出規範。不過ChatGPT已普遍在人民生活中使用，部分公務員早就悄悄「偷跑」了。有公務員遭批公務信件指控嚴重，在網路分享改用ChatGPT生成「口氣緩和」的版本，引發網友討論。

有網友笑說「回答這個內文完全是中國用語啊」、「我是ＸＸ部看了會更火吧。另外，裡面有大陸用語你曉不曉得？」、「吼，確實，我真的已經這麼用了」、「打官腔真適合，普考/高普考/高考/特考一起來」、「這口氣十足的軍人踢皮球語氣呀，可以可以」。

也有網友揶揄，「你們為什麼用ChatGPT上班還一直加班？」、「我用來生成辭職信了，很好用」、「公務員新救星，假借AI寫公文」。

不過也有網友說，自己寫公文都比ChatGPT生成文章快，「現在chatgpt光對他說明案情的時間，差不多可以寫好要寄出的函了，至少我還沒想到chatgpt能怎麼減少我擬稿的時間」。

有網友認為，ChatGPT生成的內文不夠正式，太口語話了，且很多重複詞又不夠簡潔，例如行文應該用「鈞部」、「大部」，平行文用「貴部」，而不是「貴部門」；自稱「本局」、「本處」，而不是用「我們」等。

事實上，考試院在今年5月30日的考試院數位轉型委員會中就曾討論。考試委員李漢銘在會議中指出，國科會有一個打造生成式AI引擎的計畫，該計畫包含政府部門如何因應及AI使用規範等；多次跨部會協調會議，都在討論如何訂定相關規範，以利公務部門遵循。

考試院秘書長劉建忻在會議中表示，從機關首長或主管的立場，一定是從節省工作人力、強化工作效益的角度出發，或許未來可以訓練公務員，利用補助工具製作投影片，避免同仁辛苦去做這些費時的工作。

劉建忻指出，未來若能發展出客服系統，回覆民眾信件的速度也會更快、周延，可以把人力運用道更有意義或產值更高的工作。劉建忻表示，在法規系統上，人事總處就走的很快，已經開始試著去做這樣的設計。考試院未來也會配合相關政策，研擬相關配套。