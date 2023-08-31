考試院：積極引進AI處理公務 如新聞稿、創意發想等
行政院今天院會擬通過國科會提報的AI參考指引草案，考試院秘書長劉建忻表示，考試院日前已核定「考試院使用人工智慧注意事項」，要求同仁在管控機秘、機敏、個資及資安等風險下，積極引進AI工具，協助處理公務。112年起，高普考錄取人員的基礎訓練也新增人工智慧、AI應用與實務相關課程。
劉建忻表示，考試院面對AI新技術的發展，態度積極，目前除了訂定指引外，也已引進智慧語音辨識系統，協助處理會議紀錄的制作，並篩選適合使用生成式AI文件制作的工作項目，例如新聞稿、創意發想等等，在符合指引規範下，嚐試運用公有雲AI工具。
劉建忻指出，考試院保訓會從112年起，在高普考錄取人員的基礎訓練中新增人工智慧、AI應用與實務相關課程，協助參與行政院人事行政總處正在進行中的人事法規智能服務系統的協作工作。
劉建忻表示，考試院認為應該在確實控管風險的情況下，運用AI提升公務效能，並積極推動，未來將參酌行政院訂定的相關指引以及AI技術的發展情形，滾動修正相關指引及推進策略，正向迎接AI新技術帶來的機會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言