聽新聞
test
0:00 / 0:00

炒作綠電？鄭朝瀚、力暘能源 駁指控不實

聯合報／ 記者黃羿馨林伯驊／連線報導
國民黨立委王鴻薇指控炒作綠電，力暘能源公司發出3點聲明反駁。圖為力暘能源公司的案場。圖／力暘能源公司提供
國民黨立委王鴻薇指控炒作綠電，力暘能源公司發出3點聲明反駁。圖為力暘能源公司的案場。圖／力暘能源公司提供

立委王鴻薇質疑古盛煇與鄭永金家族聯手炒作綠電，鄭永金之子鄭朝瀚昨晚聲明指他曾任天輔能源等四家公司負責人，但未參與營運，三年多前離開，其他天字輩綠能公司與他無關，更與父親鄭永金和弟弟鄭朝方無關，再有不實指涉將採取司法行動。古盛煇擔任負責人的力暘能源也聲明公眾人物言論應善盡查證義務，非藉由不實言論抹黑扭曲，已委請律師研議，不排除進入司法程序。

鄭朝瀚說，他二○一九年五月擔任天輔能源公司負責人，當時公司實收資本額二千萬元。天輔二○一九年八月成立天蓬、天禽、天衝三家子公司，實收資本額皆一百萬元，由他掛名兼任負責人，並於二○二○年四月離開天輔。

力暘能源公司也發聲明，強調成立天英、天柱、天心智慧、天任及天芮能源等五家公司進行太陽能光電場開發，開發前期皆由力暘能源百分之百投資，後續取得其他上市公司合作共同投資。天輔能源二○一九年五月廿一日設立，由鄭朝瀚及郭明錦投資，天衝、天篷及天禽於同年八月十九日設立，由天輔、中興電工機械、安集科技共同投資，與力暘能源無關。

司法 鄭朝方

延伸閱讀

在野立委質疑炒作綠電 能源局：案場施工前須增資

力暘能源公司怒批王鴻薇抹黑 471字聲明：不排除走司法程序

王鴻薇控家族聯手炒綠電 鄭永金之子鄭朝瀚發聲明駁斥

王鴻薇爆古盛煇、鄭永金家族炒作綠電 經濟部：歡迎提供事證

相關新聞

越南控台演習侵主權 外交部：太平島屬我國領土

針對越南外交部指稱，我國於8月23日在太平島周邊水域進行實彈演習侵犯越南對南沙群島領土主權、威脅區域和平穩定及航行安全，...

資本額5萬變數億元 王鴻薇控天字輩9公司炒綠電

民進黨立委賴品妤之父賴勁麟日前被爆雲豹能源公司持股不到百分之一卻掛名十八家綠能公司負責人，爭議尚未平息，國民黨立委王鴻薇...

力暘能源公司怒批王鴻薇抹黑 471字聲明：不排除走司法程序

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會指控新竹小英之友會副秘書長古盛煇與行政院前政務委員鄭永金家族涉聯手炒作綠電，成立9間綠能公司...

炒作綠電？鄭朝瀚、力暘能源 駁指控不實

立委王鴻薇質疑古盛煇與鄭永金家族聯手炒作綠電，鄭永金之子鄭朝瀚昨晚聲明指他曾任天輔能源等四家公司負責人，但未參與營運，三...

數位部媒體議價報告 藍委：政府有責推立法、與平台溝通

數位部「數位平台與媒體議價題報告」今出爐，國民黨立委李貴敏表示，不管是加拿大、澳洲或歐盟的立法方向，都和台灣推動立法不衝...

數位部媒體議價報告出爐 林楚茵盼政府聽到產業界聲音

數位發展部今天提出新聞媒體議價研析專題報告，建議持續關注國際立法趨勢與效應，必須建立社會與產業共識。民進黨立委林楚茵說，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦