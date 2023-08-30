炒作綠電？鄭朝瀚、力暘能源 駁指控不實

立委王鴻薇質疑古盛煇與鄭永金家族聯手炒作綠電，鄭永金之子鄭朝瀚昨晚聲明指他曾任天輔能源等四家公司負責人，但未參與營運，三年多前離開，其他天字輩綠能公司與他無關，更與父親鄭永金和弟弟鄭朝方無關，再有不實指涉將採取司法行動。古盛煇擔任負責人的力暘能源也聲明公眾人物言論應善盡查證義務，非藉由不實言論抹黑扭曲，已委請律師研議，不排除進入司法程序。

鄭朝瀚說，他二○一九年五月擔任天輔能源公司負責人，當時公司實收資本額二千萬元。天輔二○一九年八月成立天蓬、天禽、天衝三家子公司，實收資本額皆一百萬元，由他掛名兼任負責人，並於二○二○年四月離開天輔。

力暘能源公司也發聲明，強調成立天英、天柱、天心智慧、天任及天芮能源等五家公司進行太陽能光電場開發，開發前期皆由力暘能源百分之百投資，後續取得其他上市公司合作共同投資。天輔能源二○一九年五月廿一日設立，由鄭朝瀚及郭明錦投資，天衝、天篷及天禽於同年八月十九日設立，由天輔、中興電工機械、安集科技共同投資，與力暘能源無關。