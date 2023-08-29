數位部媒體議價報告 藍委：政府有責推立法、與平台溝通

數位部「數位平台與媒體議價題報告」今出爐，國民黨立委李貴敏表示，不管是加拿大、澳洲或歐盟的立法方向，都和台灣推動立法不衝突，數位部擁龐大資源，事關媒體第四權，應保障人民知的權利，政府不能只是被動等國外立法或把責任推給民間，應主動推動立法，尤其是與大型平台如Google、Meta等溝通。

數位部報告中指出，立法前需思考台灣對媒體議價立基點為何，是以公平競爭前提為出發點，或者是以獲得資源做為維護我國新聞媒體永續發展為目標，立基點不同，立法方向不同、主管機關也將不同，議價法需跨部會協力，數位部願就該法所涉「大型數位平台指定事項」，擔任重要事項主政機關。

李貴敏表示，數位部至少有說願任重要事項主政機關，她給予肯定，但參考國際立法趨勢本就是應做的事，在她看來，就算澳洲、加拿大與歐盟立法立基點不同，但和台灣推動立法也不衝突，因為大型數位平台在台灣已被認定是「寡占」，如何規範媒體議價內容，數位部應主動和這些平台溝通。

李貴敏說，既然國外都已有立法執行後各國數位平台的反應可參考，數位部也應推出因應計畫，例如假設立法後平台都不願放上各家新聞、我國政府如何處理？但這些規劃都沒看到，她要求成立預算兩百億的數位部要更主動推動立法，和產官學界討論研擬，而非被動等其他國立好法。

李貴敏也指出，媒體是監督的第四權，現在是迫切需要「議價法」立法保障的時刻，也是在保障民眾知的權利，數位部不要臉書詐騙解決不了、「議價法」什麼都推給民間，此外NCC（國家通訊傳播委員會）也應該有角色，為何都沒見到相關說法，政府坐擁資源，應主動服務人民需求。