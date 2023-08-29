發不自殺聲明 王鴻薇指鄭永金家族炒9綠電公司套錢

民進黨再添官商勾結舞弊一樁？國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭發包括新竹小英之友會副秘書長古盛煇與行政院前政務委員鄭永金家族聯手炒作綠電，從2016年到2019年成立9間綠能公司，成立時資本額僅5萬到10萬，幾年轉眼變數億元，套錢手法如出一轍。

王鴻薇在記者會開始，即發表「不自殺聲明」，表示揭發的公司有九家都是天字輩公司，有人透露可能跟某幫派有關係，為了她自己以及團隊的安全，必須做聲明，如果在記者會之後，有她個人或團隊被威脅或被傷害的話，希望不是跟今天的記者會沒關係。

王鴻薇表示，鄭永金身為行政院前政務委員、新竹小英後援會副秘書長，也是竹北市長鄭朝方的父親，家族勢力驚人。2016年開始，鄭朝方胞弟鄭朝瀚就和古盛煇陸續成立了天字輩綠能公司，包括天心智慧綠能、天任能源、天柱能源、天芮能源、天英能源成立資本額都是10萬，如今資本額暴增到6.8億至12.8億不等。其中天衝能源、天禽能源、天蓬能源等的資本額在一個月內，從100萬爆衝到7至13億不等。

王鴻薇再揭露，根據中興電工重大訊息2020年2月13日，中興電工子公司山豐營造，以每股34.99元價格，取得1400萬股「天輔能源」股權，總交易金額高達4億8980萬元，因為天輔能源拿到台電20年躉購合約，因此鄭朝瀚2019年5月成立「天輔能源」不到一年，公司價值就從2000萬元，暴增至近5億元。

王鴻薇提到，古盛煇除了是新竹小英之友會副秘書長，也擔任過行政院顧問，還是民進黨新竹縣黨代表，與台南前經發局長陳凱凌，共同涉入台南七股光電廠購地弊案，400萬交保中。古於2016年成立了力暘能源，成立時資本額10萬，搖身一變資本額變成8億，而力暘能源的地址和民進黨新竹市黨部相同。