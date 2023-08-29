楊志良家暴 林靜儀： 走時代和性別平等的倒車

前衛生署長楊志良家暴說引發議論，民進黨立委林靜儀今天批評，楊志良是在走時代和性別平等的倒車。楊志良是公衛大老，竟給家暴合理化的說法，等於是說只要對政治人物不滿就可以去家暴，這樣的說法完全違背家暴、社服安全的概念，也讓家暴行為合理化，根本是在走時代和性別平等的倒車。

她說，楊志良這種言論如果相關陣營還可以接受的話，那她真的必須說，厭女和反智原來就在他們的DNA裡面。

楊志良27日參與鴻海集團創辦人郭台銘「主流民意大聯盟」新竹造勢時，說台灣為什麼會家暴？因為心情鬱卒，沒有辦法修理蔡英文、沒有辦法修理陳建仁，所以去修理更弱的另一半，打老婆、打小孩。楊志良昨晚曾發表聲明，對經歷過家暴的朋友，因為他的家暴說而引起不愉快的心境，深感抱歉，但對於蔡政府造成人民水深火熱，痛苦萬分，絕不道歉。