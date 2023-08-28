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家暴說是否道歉？楊志良晚間發表聲明 對這群人道歉了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
前衛生署長楊志良晚間發表最新聲明，對於經歷過家暴的朋友，因他的家暴說而引起不愉快的心境，深感抱歉。記者沈能元／攝影
前衛生署長楊志良晚間發表最新聲明，對於經歷過家暴的朋友，因他的家暴說而引起不愉快的心境，深感抱歉。記者沈能元／攝影

前衛生署長楊志良昨參與鴻海集團創辦人郭台銘「主流民意大聯盟」新竹造勢表示，台灣為什麼會家暴？因為心情鬱卒，沒有辦法修理蔡英文、沒有辦法修理陳建仁，他們有保鏢，所以去修理更弱的另一半，打老婆、打小孩。對此，總統府表示，對楊志良不當言論表達嚴正譴責，認為他應向社會大眾道歉。

楊志良今舉行記者會說明，當被媒體問及是否要道歉？他突然拍桌子，大聲的說，「總統府要我道歉，搞不懂，是他（政府）要道歉，還是我要道歉」，真的搞不懂，政府把台灣搞的水深火熱，他為什麼要道歉。他說，「我不道歉，就是不道歉，台灣是不是民主自由的國家？憑什麼叫我道歉？難道總統府要把我抓起來、關起來」。

不過，楊志良於晚間約9時多發表最新聲明指出，對經歷過家暴的朋友，因為他的家暴說而引起不愉快的心境，深感抱歉，但對於蔡政府造成人民水深火熱，痛苦萬分，絕不道歉。

楊志良晚間受訪表示，依衛福部資料，全台去年有12萬人遭到家暴，歷年加起來還不知道有多少，如果他的家暴說，引起受害者回想起過去的痛苦或陰影，「我表示抱歉」。但不向總統蔡英文道歉，不但不道歉，還必須進一步譴責，應該下台，因爲政府把台灣弄成水深火熱、經濟不好、遊民增加、年輕人自殺自殘、司法不公、詐騙到處，國家已經崩解、四分五裂、沒有前景及敗壞。

楊志良指出，國內每五人就有一人晚上睡不好，心情憂鬱，可能需要服安眠藥入睡，但國內心理諮商師人數不足，民眾無法獲得好的諮商，「衛福部長（薛瑞元）還在電視上說楊志良怎樣」，嚴厲譴責衛福部長、（總統）蔡英文、（行政院長）陳建仁，應該要下台。

楊志良最新聲明如下：

「我對於有經歷過家暴的朋友，因為我的家暴說而引起不愉快的心境，深感抱歉，但對於蔡政府造成人民水深火熱，痛苦萬分，絕不道歉，而且嚴厲譴責，應予推翻。」

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