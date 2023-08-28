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楊志良「家暴說」硬不道歉 綠委轟：選舉一定要這樣？

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
面對媒體頻頻追問是否要道歉，楊志良拍桌大聲說，「我就是不道歉，你要我怎樣？台灣是不是民主自由的國家？憑什麼叫我道歉？」記者沈能元／攝影
面對媒體頻頻追問是否要道歉，楊志良拍桌大聲說，「我就是不道歉，你要我怎樣？台灣是不是民主自由的國家？憑什麼叫我道歉？」記者沈能元／攝影

前衛生署長楊志良「家暴說」引爆社會輿論，今更強調「不道歉就是不道歉。」民進黨立委張廖萬堅痛批，選舉一定要這樣嗎？要講有爭議的話，才能引起聲量？認為楊曾貴為部長，應審慎發言，不要造成社會撕裂與不愉快。

楊志良昨說，「台灣為甚麼家暴，因為心情鬱卒，沒辦法修理蔡英文、陳建仁，因為他們有保鏢，所以去修理更弱的另一半，打老婆、打小孩。」引起社會譁然，總統府要求道歉，楊志良則強硬表示，「我不道歉就是不道歉。」

「選舉一定要這樣嗎？」張廖萬堅痛批，曾經作為部長的人，說話一定要想一下，在講話時要動點腦筋，評估脫口而出的比喻是否恰當，這個社會好像要講有爭議的話，才能引起聲量？不要這樣造成社會撕裂與不愉快。

張廖萬堅今出席企業愛心捐贈活動，鹿晉歐美精品代購捐贈120份物資，由張廖萬堅服務處穿針引線，傳遞到南屯各里長辦公室，再送到有需要的民眾手上。張廖萬堅說，這就是愛的傳遞，不斷感染社會，繼續擴散愛的力量。

前衛生署長楊志良「家暴說」引爆社會輿論。民進黨立委張廖萬堅批，選舉一定要這樣嗎？楊曾貴為部長，應審慎發言，不要造成社會撕裂與不愉快。記者劉柏均／攝影
前衛生署長楊志良「家暴說」引爆社會輿論。民進黨立委張廖萬堅批，選舉一定要這樣嗎？楊曾貴為部長，應審慎發言，不要造成社會撕裂與不愉快。記者劉柏均／攝影

2024選舉 2024總統選舉 楊志良

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