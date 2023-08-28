民進黨團：楊志良語不驚人死不休 年紀大應該更有修養

前衛生署長楊志良昨天說，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾沒辦法修理蔡英文總統，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天說，楊志良是很有趣的長輩，年紀大了應該要更有修養，然而常常都是語不驚人死不休，曾經當過高官的人，講這種話很不合理。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，莊瑞雄表示，2018年11月，楊志良說當年是虐童事件最多的一年，國民黨真是不會選舉，用這個就可以把蔡總統幹掉，監察院長陳菊、北農前總經理吳音寧都沒有生過小孩，所以不知道辛苦，這就是楊志良對未婚女性的歧視。

莊瑞雄說，新冠肺炎防疫期間，有北部醫院的醫師，為了協助重症病患插管，最後導致染疫，楊志良竟然說如果他是院長，就會把那位醫師開除，講這種話，不只讓人家覺得難為情，而且怎麼會對醫師這麼無情。

莊瑞雄表示，楊志良把憂鬱症跟年輕族群的自傷自殘，隱喻成沒有辦法修理蔡總統跟行政院長陳建仁，這種言論已經異於常人，民進黨團不想藉機譴責，但是國民黨總統參選人侯友宜可能要小心，楊志良的聲量越來越高，如果到最後多了一組人馬，這組到底要算哪一組。

莊瑞雄認為，對於這種違背社會認知的言論，在台灣社會盡量少一點會比較好，畢竟曾經當過高官的人，講這種話很不合理。

莊瑞雄表示，在野陣營非常注重聲量，但是聲量有分為正面跟負面，現在楊志良的聲量飆高，甚至要擔任郭台銘與藍軍的智庫成員，民進黨團只能表達尊重，但是這種言論，我們是不苟同。