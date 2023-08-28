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楊志良家暴說惹非議 薛瑞元：政治理由胡扯為家暴藉口

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
薛瑞元今出席「行政院生技產業策略諮議委員會議」前受訪表示，家暴現在是零容忍，若用政治理由牽扯為家暴的藉口就是「胡扯」。
薛瑞元今出席「行政院生技產業策略諮議委員會議」前受訪表示，家暴現在是零容忍，若用政治理由牽扯為家暴的藉口就是「胡扯」。

前衛生署長楊志良昨替鴻海創辦人郭台銘站台致詞時語出驚人，楊表示，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾「沒辦法修理總統蔡英文、沒辦法修理行政院長陳建仁」，引發外界熱議。衛福部長薛瑞元今表示，家暴零容忍是全國國民共識，政治作為家暴藉口是「胡扯」。

楊志良昨出席主流民意大聯盟新竹造勢，加入鴻海集團創辦人郭台銘的智庫，站台致詞時說到，「為什麼會家暴？是因為心情鬱卒，沒有辦法去修理蔡英文，沒有辦法去修理陳建仁，因為他們有保鏢，所以去修理更弱的另一半，打老婆、打小孩。」

昨晚間總統府也回應此事，發言人林聿禪表示，一位曾於國民黨執政時期、主責全國家暴防治、應是受害者後盾的首長，竟於選舉造勢活動中以「家暴」作為嘲諷、攻擊他人的語言，府方對於楊志良的言論表達嚴正譴責。

薛瑞元今出席「行政院生技產業策略諮議委員會議」前受訪表示，家暴現在是零容忍，從過往法不入家門的時代，一路走來很長時間裁形成的全國國民共識，家暴發生沒有任何理由就是零容忍，若用政治理由牽扯為家暴的藉口就是「胡扯」。

家暴 蔡英文 楊志良

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