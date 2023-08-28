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楊志良稱台灣家暴是因為英仁 陳建仁：鼓勵暴力無法容忍

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
前衛生署長楊志良（左）指當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾「沒辦法修理總統蔡英文、沒辦法修理行政院長陳建仁」，引發熱議。本報資料照片
前衛生署長楊志良（左）指當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾「沒辦法修理總統蔡英文、沒辦法修理行政院長陳建仁」，引發熱議。本報資料照片

衛生署前署長楊志良昨日語出驚人表示，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾沒辦法修理總統蔡英文、行政院長陳建仁，所以去修理更弱的另一半，打老婆、打小孩。對此，陳建仁今天上午表示，家庭暴力是相當嚴肅的問題，政府對於家庭暴力是零容忍。他指出，楊志良對於受害者的傷痛完全沒有辦法了解，還鼓勵暴力，「這是我們所不能容忍的」，對此感到遺憾。

陳建仁今天上午出席112年全國客家會議前接受媒體聯訪表示，家庭暴力是相當嚴肅的問題，政府對於家庭暴力是完全零容忍，也努力來建構、強化社會安全的體系的建置，希望確保國人都能夠得到最好的保障。

陳建仁表示，對於家庭暴力，政府是以最嚴謹、最慎重的態度來加以防治。對於楊志良的說法，陳建仁認為他「對於受害者的傷痛完全沒有辦法了解，而且他還鼓勵暴力，這是我們所不能容忍的，我們都感到相當的遺憾。」

家庭暴力 陳建仁 楊志良

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