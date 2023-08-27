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楊志良喊家暴多是因為無法修理蔡總統 王婉諭批「合理化家暴」製造仇恨

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
前衛生署長楊志良出席主流民意大聯盟新竹造勢。記者陳正興／攝影
前衛生署長楊志良出席主流民意大聯盟新竹造勢。記者陳正興／攝影

前衛生署長楊志良今天說，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾沒辦法修理蔡英文總統。時代力量黨主席王婉諭批評，楊志良身為公眾人物，最不該傳遞仇恨與偏頗的資訊，這種簡化、錯誤的歸因，不僅無法解釋問題，甚至是在合理化家暴。

楊志良今天出席主流民意大聯盟新竹造勢，加入鴻海集團創辦人郭台銘的智庫，他在致詞時提及，「為什麼會家暴？是因為心情鬱卒，沒有辦法去修理蔡英文，沒有辦法去修理陳建仁，因為他們有保鏢，所以去修理更弱的另一半，打老婆、打小孩。」

王婉諭晚間在臉書發文表示，嚴厲譴責楊志良的失格發言，請郭台銘出面說明清楚他的態度跟立場，因為精神衛生是沈重嚴肅的議題，家暴則是無數家庭的痛，兩者都不該被拿來做廉價的政治攻擊。

王婉諭認為，楊志良身為前衛生署長，竟然用最糟糕的方式，談論無數人的傷痛，令人感到不可思議，身為公眾人物最不該做的事情，就是利用話語權傳遞仇恨與偏頗的資訊，這種簡化、錯誤的歸因，不僅無法解釋問題，甚至是在合理化家暴。

王婉諭指出，自己上任立法委員之後，耗費無數心力推動「精神衛生法」、呼籲精神疾病去污名化、提高精神醫療經費，還有提升長效針劑使用與挹注社區資源，同時挹注無數時間在兒少保護、性別平等以及家暴防治，積極監督政府盤點、補足第一線的人力，提升家暴通報能量，要求挹注足夠資源支持被害人復原。

王婉諭表示，她相信政治是創造美好社會的工具，不是製造更多仇恨的肥皂劇，比起政治口水，這才是解決問題的途徑，「在此呼籲想要競逐國家領導人的郭台銘，請好好面對你的智庫成員楊志良的失格言論，出面說清楚你的態度跟立場。」

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