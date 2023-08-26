新聞眼／金磚峰會被獨漏 史瓦帝尼挺台能撐住？

金磚國家領導人峰會日前在南非登場，此次峰會邀請所有非洲國家元首出席，唯一獨漏的，就是我國友邦史瓦帝尼王國，中國大陸則由國家主席習近平親自出席；無獨有偶，蔡總統也將在兩周後訪問史國。儘管外交部表示，出訪時間是配合史國獨立紀念日，並無針對性，但兩岸領導人一個月內相繼赴非洲，仍瀰漫一股外交戰硝煙味。

在二○一八年布吉納法索斷交後，史瓦帝尼成為了我國在非洲最後的友邦堡壘，也成了大陸在非洲進行外交戰欠缺的最後一塊拼圖，習近平近年就曾多次公開喊話，盼史瓦帝尼能盡快加入「大家庭」。

史瓦帝尼長期與我交好，但這幾年來受到來自對岸的挑戰也逐漸增加，就在今年五月，中國水利水電公司標到了史瓦帝尼穆帕克尼水壩建案；由於過去史國拒絕中國大陸參與興建基礎建設，水壩建案似乎吹起改變風向。

除經濟的壓力，政治的圍堵也接踵而至，金磚國家領導人峰會獨漏史瓦帝尼，雖然主辦國南非並未說明原因，但與我國的邦交關係肯定是重要因素之一；同時，中國大陸也持續施壓其他非洲國家，試圖讓史瓦帝尼外交和經濟都變得孤立。

在整體情勢日益嚴峻之際，蔡英文此次出訪，自然有鞏固邦交用意。蔡政府在摒棄了金援外交戰路線後，近年來走的是更細膩的實質雙邊合作關係，以史瓦帝尼為例，除了有公衛、農業及醫療進駐，史王疫情期間染疫，也是在我國提供藥物協助下得以康復。

外交終究還是講究成績的，蔡政府以同樣方式維繫邦交國，七年下來斷交九國就是擺在眼前的事實，史國雖目前經評估為相對邦交穩固國家，但主客觀挑戰都已浮現，蔡總統此趟非洲行出訪，是否能如出訪名稱「邦誼同慶合作永續」，有待檢驗。