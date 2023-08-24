全台24鄉鎮市區「0住宿機構」 長照司砸100億元拚4年加碼6500床

國發會預估，我國65歲以上老年人口占比於115年將達到21%，長照住宿式機構恐供給不足。衛福部長照司昨公告「獎助布建住宿式長照機構資源計畫」，獎勵公私部門協力於長照資源不足區加速新建、修繕住宿機構，目標一一六年前完成布建6500床，總預算達100億元規模。

長照司副司長吳希文表示，長照住宿機構可能因人口快速成長而供給不足，經民眾反映，在住家附近難以循得合適的長照機構，而品質優良機構也一位難求。衛福部盤點全國鄉鎮市區住宿式服務床位供需狀況，劃分為完全無住宿式資源區、住宿床位資源不足區，扣除二區域的6處重疊後，總計獎助區域為74個鄉鎮市區。

長照司盤點「完全無住宿資源區」含9個生活圈，包括高雄市甲仙區、杉林區，新北市平溪區、雙溪區等。而「住宿床位資源不足區」則有11個資源網區，包括台北市、高雄市、新北市等縣市。

吳希文表示，針對公部門及公私協力獎助金額，一般住宿式長照機構每床最高獎助150萬至210萬元，專設失智床位的住宿式長照機構新建案每床最高獎助為160萬至220萬元。受此計畫獎助機構設立後，應配合地方政府保留總床數至少10%收容公費安置個案。

「這獎助計畫很弔詭。」台灣老人福利機構協會榮譽理事長賴添福說，現行住宿機構11萬床，佔床率僅81%，空床率近20%，理論上是「供大於求」，但民眾時常一位難求，主因是這2萬床空床位處偏遠，且礙於收費上限，無法給出高薪資，找不到照護人力投入，有床位也不敢開，加上政府力推長照2.0，人力統統轉往長照，成惡性循環；在都會區床位需求高，但大多屬於小型機構，要在黃金地段建置一個住宿機構，相當困難。

賴添福說，針對資源不足區，政府應主動投入資源，如都會區常因租金貴、空間少，政府應釋出土地、空間資源，與民間以興建營運後轉移模式（BOT）或是增建、改建及修建、營運後移轉（ROT）等模式，降低民間單位投入住宿機構成本，才有助於在不同類型的資源不足區建置床位，否則又會陷入過往大型機構輪迴。