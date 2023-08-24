【重磅快評】蔡政府劇本超現實 開放陸客不夠塞牙縫

中國大陸日前宣布第三批觀光解禁名單，台灣榜上無名。消息曝光後，旅遊業者認為政府不願釋出善意，陸客進不來，不排除上街頭抗爭。政院馬上回應，表示正打算恢復第三地陸客來台觀光，預計每年8到9萬人。只是，沒有兩岸彼此善意的加持，可以想見這只是蔡政府在芒果禁止輸陸及ECFA可能中止壓力下進行的一次政治操作，旅遊業者恐怕不能高興太早。

為反制賴清德出訪過境美國，中國大陸舉行東部戰區軍演，並透露對台進行貿易壁壘研究初步發現台對陸貿易限制措施違反世貿規則，有可能終止ECFA，還立即禁止台灣芒果銷往大陸。兩岸緊張關係升高，蔡政府除了譴責大陸軍演造成區域不安企圖介選之外，同時展開大內宣。

以工商協進會理事長吳東亮昨天針對ECFA的談話為例，他說ECFA可能中止，台灣出口大陸占整體規模百分之四，若ECFA停止對心理面影響較大，但是ECFA是兩岸貿易的重要平台，如果取消對兩岸都是可惜的事情...。結果綠媒只凸顯「衝擊小」、「心理影響大於實質」，卻不提「貿易重要平台」、「取消可惜」等重點，大內宣暗藏眉角。

但另一則消息是反映業者面臨的處境，針對陸方可能終止ECFA稅收優惠對機械產業的影響，傳動與控制科技大廠上銀董事長卓文恒未雨繆謀指上銀有蘇州廠，未來會採取提高部分製程在蘇州廠生產的比重，以降低衝擊。

但上銀只是一例，絕大多數成衣紡織、五礦化工產品等傳產業者未必都能有像上銀這樣的應變能力，這些業者一向不受蔡政府關愛，以致於行政院經貿談判辦公室會說出大陸應循WTO機制和我方進行諮商的笑話。須知ECFA不同於WTO，ECFA框架協議只要單方提出，半年內就停了，ECFA相關貨品金額好歹也有200億美元，一旦ECFA中止，會不會產生新一批的台流？蔡政府真的會在意嗎？

弱勢的還有農漁民這一群，中國大陸近日宣布起禁止台灣芒果輸陸，其實兩年前大陸就開始禁台灣的鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧、柑橘類、石斑魚、午仔魚、魷魚輸陸，文心蘭、蝴蝶蘭切花也幾乎歸零，不管陸方是否有意中止ECFA，其實都已無關宏旨，農業部也不管有沒有病蟲害，只管祭出補貼就了事，蔡政府反而可以放開手來操作反中仇中，農業縣更成了綠營源源不斷的選票產地。

觀光業就比較不一樣，因為它不像ECFA規範產品的關稅優惠，也不像農產品輸陸要看大陸臉色，它是靠兩岸彼此善意才能成就的產業，偏偏這是蔡政府最欠缺的一塊。自2008年開放大陸旅客來台觀光，在馬政府時期曾創一年418萬人次來台的高峰，消費額更高達2100億元。

但蔡英文上台後，兩岸關係急凍，加上疫情影響，2019年8月陸客人數歸零，今年大陸觀光解禁，陸續公布三批開放國家名單，意外燒出陸客這個話題，旅遊業者說要上街頭，這才讓蔡政府緊張起來。

不過，行政院長陳建仁、交通部長王國材說要推動疫後健康有序的兩岸交流，歡迎陸客前來體驗，也願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊，並且「可以從恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光，優先開始實施」，王國材還預估每年約有8到9萬人。但話說完後，未見政策配套，坦白說，這8、9萬的數字甚至不如馬政府時期的零頭，即使達標，充其量只夠塞業者的牙縫。

回歸兩岸現實面，蔡政府一方面操作反中仇中，一方面又要大陸拿出善意配合開放陸客來台觀光，這劇本會不會寫得太超現實？所以，結論還是：旅遊業者恐怕不能高興太早。