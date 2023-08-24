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行政院宣告台中禁核食無效 藍黨團批看到日本就腿軟

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會國民黨團開第一槍，譴責日本排放核廢水到太平洋，指民進黨政府裝睡。記者陳秋雲/攝影
台中市議會國民黨團開第一槍，譴責日本排放核廢水到太平洋，指民進黨政府裝睡。記者陳秋雲/攝影

日本福島第一核電廠今天（24日）中午12點起開始排放含氚核廢水到太平洋，台中市議會國民黨團開第一槍，指各國反應激烈，但中央原能會竟宣稱健康風險可忽略。台中市訂定食安自治條例，禁止販售核災5縣市食品，卻被行政院宣告無效，奪走地方政府管制核食武器。

日本福島核電排核廢水，此舉引發中國、韓國民間及部分太平洋島國的強烈反彈，行政院原子能委員會針對核廢水可能的擴散情況進行歷史擴散分析，預估氚廢水約在排放1至2年後到達台灣附近海域，且氚濃度約在排放後4年出現最大值。

國民黨文傳會副主委林家興說，原能會竟表示，日方排放計畫符合國際安全標準，且排放作業對民眾和環境造成的輻射影響可以忽略。他質疑，人民健康也可忽略？問民進黨立委敢不敢站出來，為人民權益與健康發聲？

國民黨發言人廖偉翔說，台中市是第一個站出來訂定食自治條例，拒絕販售福島五縣市遭核汙染的食品，但民進黨對人民健康風險視而不見、毫無作為，要民進黨政府何用？

議員黃健豪說，日本有很多處理方式，卻選擇最便宜對外部影響最大的方式，如果真如日本所說廢水無害，那放在日本就好了，卻還要排到海洋。

議員羅廷瑋，執政黨無能，遇到日本就腳軟，今天中午整海洋生態萬劫不復，執政黨卻不敢對日本說任何抗議言論，看到日本就腿軟，主張下架無能執政黨。

民進黨團書記長黃馨慧說，有關日本排核廢水，不分藍綠都應該站出來發聲，但執政黨消極應對、積極護航，拿人民的健康去巴結日本。目前日本渔民、福島居民也抗議，香港澳門與韓國也止日本10都縣進口農產品。她呼籲各地議會一起響應，下架無視人民健康的民進黨。

議員李中、黃佳恬、賴義鍠與邱愛珊先後表示，日本的作為極不負責任，是人類的公敵，政府讓保障人民安居樂業是基本責任，但中央但為日本護航，置人民健康於不顧。

日本 民進黨 福島

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