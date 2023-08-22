綠咬杜紫軍也介入綠能 黃士修批：挺侯派竟落井下石

近來政壇掀起綠能風暴，藍營民代批民進黨把雲豹綠能集團當另類黨產，綠營反咬侯友宜國政召集人杜紫軍曾任森崴能源董事。核能流言終結者創辦人黃士修今天在臉書替杜紫軍抱屈，指杜和家人從未持股，也與森崴能源拿下風場根本無關。

黃士修諷，「杜紫軍出事，賴到郭台銘頭上，挺侯派也真厲害。」綠能產業分正當生意和吃相難看，雲豹能源是後者；不是什麼父慈女孝，而是黨高層當機立斷下令賴勁麟起辭。因為董座隨時可以安插，立委選輸卻要等四年。

黃士修表示，杜紫軍遭質疑，侯陣營不幫忙說話就算了，最近還有挺侯派在幾十個藍營群組散布訊息，「原來郭台銘要出來選總統竟然是要讓民進黨繼續執政，才能確保他弟弟郭台強的光電產業。」

黃士修替杜紫軍叫屈，說杜這次幫侯友宜操刀能源政策，卻因為侯友宜一些奇怪的要求，被迫提出十六年後才重啟核四，比民進黨還誇張的版本；他認識杜紫軍多年，覺得杜是非常認真優秀的技術官僚，實在不忍心看到他被用過即丟，還被自己人落井下石。

黃士修公布富崴能源得標時序，指台電離岸風電二期標案流標8次，第9次才被富崴能源標到，當時是2020年6月15日，但杜紫軍擔任森崴能源董事是2020年11月10日的事，中間隔了快半年。2023年5月23日杜紫軍才卸任，與富崴能源標下該爭議案無關。

黃士修表示，杜紫軍未參與公司經營，和家人也從未持股，擔任自然人董事，存粹是富崴能源借重他的工業專才，邀請他擔任董事協助能源轉型產業發展；杜紫軍當過經濟部商業司長、技術處長、經濟部工業局長，到經濟部長、國發會主委、行政院副院長，是真正從基層公務員一路歷練上來的實務專家。

黃士修批，賴勁麟從民進黨立委當到勞委會政務副主委，稱自己捍衛勞權，但「酬庸」擔任神腦國際董事長時，卻解雇工會理事長、剝削勞方，毫無能源專業。

黃士修表示，賴勁麟擔任雲豹能源董事長時，加掛二十幾家SPV子公司董事長，是「門神中的門神」，但擔任民進黨立委的女兒賴品妤卻說老爸持股不到1%，只是個領薪水的董事長，轟「領個屁啊。」

黃士修指出，業界開發光電風電案場，通常以每一個項目對一個SPV子公司（特殊目的公司）作投資主體；重點不在持有多少母公司股權，而是SPV股權，因為金流、交易、仲介費、乾股等巨大利益，都藏在SPV，甚至是多層境外紙上公司持股，難以追查最後受益人。

到底有多賺？黃士修說，雲豹能源2016年成立時，資本額一千萬，蔡英文執政近八年，資本額暴增到二十億，「玩的則是幾百上千億的金錢遊戲。」黃並諷賴勁麟是他的偶像，「真正的業界傳奇」，稱自己會繼續寫更多資深媒體人不敢講的秘辛，嗆「有種堂堂正正來戰。」