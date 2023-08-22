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ECFA擬中止？外交部批中國大陸將兩岸經貿武器化

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
對於中國商務部近期表態，可能中止兩岸ECFA，外交部批評是別有居心。圖／聯合報資料照片
對於中國商務部近期表態，可能中止兩岸ECFA，外交部批評是別有居心。圖／聯合報資料照片

中國大陸商務部新聞發言人日前公布對台貿易壁壘調查進度，未來將根據相關規定中止或部分中止ECFA給予台灣產品的關稅優惠。對此，外交部今批評，中國大陸是把兩岸經貿武器化，目的就是要干預台灣明年一月的總統大選。

外交部今舉行例行記者會。針對媒體詢問對岸可能中止ECFA「海峽兩岸經濟合作架構協議」，外交部發言人劉永健表示，中國近來對我國的動作不斷，無論是軍事威脅、外交打壓，或是經貿脅迫，可謂別有居心，目的是要打擊政府、分化社會、恫嚇國人，影響國人的信心。

他表示，中國大陸的目的就是要干預台灣明年一月的總統選舉，舉例來說，中方以我國行之多年的高層過境美國為藉口，在台海周邊進行海空軍演，並且把兩岸經貿武器化，行經貿脅迫，再加上外交打壓，更利用各式造假訊息滲透社會，公然介入我國的民主選舉進程。

劉永健表示，外交部對中國大陸粗暴的介選行徑給予最強烈的譴責，也呼籲國人要以自由意志投票，不要受到中國大陸的影響。

外交部 ECFA

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