徐耀昌退黨 張麗善籲同志冷靜：國民黨沒功勞也有苦勞

苗栗縣前縣長徐耀昌昨天深夜在臉書宣布退出國民黨，為政壇投入震撼彈，國民黨籍雲林縣長張麗善表示，國民黨沒有功勞也有苦勞，面臨風雨飄搖之際，身為國民黨的一員還是要勇敢站出來，希望黨內同志能夠冷靜、理性思考。

張麗善今受訪表示，針對徐耀昌的決定她予以尊重，但希望黨內同志在這個混亂時刻，能夠沉靜、冷靜、理性，才能夠知道未來國民黨該如何布局，國家的大局才是大家所關心的事情，希望大家可以稍微再思考一下，不要有太多的情緒。

張麗善說，個人的思維及意願都尊重，國民黨面臨風雨飄搖之際，她認為身為國民黨的一員應該要堅定信心，在黨內面臨困境的時候，更要勇敢的站出來，國民黨就算沒有功勞也有苦勞，建國時篳路藍縷都走過，還是要用感恩的心情來面對。