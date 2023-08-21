邱顯智爆民眾黨雲林縣黨部染黑 執行長曾涉嫌暴力討債

時代力量立委邱顯智今天說，民眾黨雲林縣黨部執行長王新堯曾代表民眾黨，參選雲林縣議員，他在2007年涉嫌強盜，暴力討債，到目前為止，民眾黨雲林縣黨部有多人涉嫌各項犯罪，這是把黨部當成黑道堂口在經營，請問這是什麼新政治。

邱顯智中午在臉書發文，民眾黨地方黨部染黑，如今又出現新個案，王新堯曾在2022年代表民眾黨，參選雲林縣議員，他不是律師，卻擔任唯權聯合法律事務所召集人、眾信法律事務所執行長，旗下工作人員還在臉書招攬法律諮詢、律師業務等。

邱顯智說，王新堯涉嫌違反律師法129條，無律師證書，意圖營利，設立事務所而僱用律師或與律師合夥經營事務所執行業務者，處1年以下有期徒刑，得併科新台幣3萬元以上、15萬元以下罰金。

邱顯智指出，王新堯在2007年曾涉嫌強盜、暴力討債，當時警方指出，王新堯以企業管理公司、代書事務所等名義，吸收許多青少年加入，除了持槍暴力討債外，今年起還在雲林縣各地持刀槍搶奪電子遊藝場、民宅賭場及一般民宅。」

邱顯智表示，當時警方還認為，此集團組織龐大，分工細密，每次犯案前都會先派人竊車，勘查作案地點，為逃避警方查緝，作案時，成員均以無線電聯繫，作案後即將贓車丟棄或燒毀。

邱顯智指出，王新堯涉嫌違反律師法、強盜、暴力討債；雲林縣議員陳乙辰共同犯恐嚇危害安全罪，有期徒刑三個月；雲林縣黨部北港區主任李順晟持鋁棒打人，共同犯傷害罪，有期徒刑五個月；雲林縣黨部古坑區主任鄒子珉，因家暴遭核發保護令，禁止騷擾、跟蹤當事人。