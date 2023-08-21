快訊

玉山煮食釀火燒山！NCC前專委喬建中2罪各判6月 遭求償2.88億

建案有「台大」不行！ 這社區收到限期移除信 網友：學校站得住腳

18歲護專女淪車手編號「0987」 搭高鐵北上收女醫120萬遭逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邱顯智爆民眾黨雲林縣黨部染黑 執行長曾涉嫌暴力討債

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲。記者邱德祥／攝影
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲。記者邱德祥／攝影

時代力量立委邱顯智今天說，民眾黨雲林縣黨部執行長王新堯曾代表民眾黨，參選雲林縣議員，他在2007年涉嫌強盜，暴力討債，到目前為止，民眾黨雲林縣黨部有多人涉嫌各項犯罪，這是把黨部當成黑道堂口在經營，請問這是什麼新政治。

邱顯智中午在臉書發文，民眾黨地方黨部染黑，如今又出現新個案，王新堯曾在2022年代表民眾黨，參選雲林縣議員，他不是律師，卻擔任唯權聯合法律事務所召集人、眾信法律事務所執行長，旗下工作人員還在臉書招攬法律諮詢、律師業務等。

邱顯智說，王新堯涉嫌違反律師法129條，無律師證書，意圖營利，設立事務所而僱用律師或與律師合夥經營事務所執行業務者，處1年以下有期徒刑，得併科新台幣3萬元以上、15萬元以下罰金。

邱顯智指出，王新堯在2007年曾涉嫌強盜、暴力討債，當時警方指出，王新堯以企業管理公司、代書事務所等名義，吸收許多青少年加入，除了持槍暴力討債外，今年起還在雲林縣各地持刀槍搶奪電子遊藝場、民宅賭場及一般民宅。」

邱顯智表示，當時警方還認為，此集團組織龐大，分工細密，每次犯案前都會先派人竊車，勘查作案地點，為逃避警方查緝，作案時，成員均以無線電聯繫，作案後即將贓車丟棄或燒毀。

邱顯智指出，王新堯涉嫌違反律師法、強盜、暴力討債；雲林縣議員陳乙辰共同犯恐嚇危害安全罪，有期徒刑三個月；雲林縣黨部北港區主任李順晟持鋁棒打人，共同犯傷害罪，有期徒刑五個月；雲林縣黨部古坑區主任鄒子珉，因家暴遭核發保護令，禁止騷擾、跟蹤當事人。

雲林 律師 邱顯智

延伸閱讀

還路於民遊行登場！時力批執政黨怠惰 籲通過有規範效力的交通基本法

批柯文哲為利益踐踏價值 邱顯智：似蔡總統挺林智堅

時力民調：7成行人認為走在路上危險 障礙物多問題居冠

黨慶結束神隱4天！柯文哲遭爆見嘉義海線大金主 柯辦：了解民情爭取支持

相關新聞

邱顯智爆民眾黨雲林縣黨部染黑 執行長曾涉嫌暴力討債

時代力量立委邱顯智今天說，民眾黨雲林縣黨部執行長王新堯曾代表民眾黨，參選雲林縣議員，他在2007年涉嫌強盜，暴力討債，到...

柯文哲曝李登輝親授兩岸秘笈 恐是一記七傷拳

民眾黨總統提名人柯文哲接受媒體專訪透露，2018年他向前總統李登輝請益，針對對兩岸關係，李登輝曾親授他絕招，有關「兩國論」的「特殊國與國關係」，李登輝說，以後只要強調「特殊」就好了，「國與國」少講。然而，柯文哲搬出李登輝的「兩國論」可能是一記先傷己後傷敵的「七傷拳」…

堅持年金改革是對的 林萬億：不調整 無法承擔後遺症

軍公教年金改革滿五年，行政院政務委員林萬億今天接受廣播專訪表示，他認為年改是對的，如果當時沒有改革，今天的後遺症，政府真...

緩解軍公教退休焦慮 民眾黨團籲檢討年金制度

軍公教年金改革屆滿五年，台灣民眾黨立法院黨團幹事長張其祿，民眾黨黨團總召邱臣遠上午表示，政府應重新調整年金制度，參照相關...

婦女後援會成立 侯友宜人氣不減

侯友宜民調雖未領先，但造勢活動人氣依舊！他21日出席全國婦女與新住民後援會時，現場與會者近千人，將他團團包圍住，與會者也很熱情搖旗吶喊歡迎。侯友宜感謝婦女為家庭的付出，並呼籲他們鼓勵老公與小孩一起支持政黨輪替

國民黨立委：政府編上億元食安預算好市多仍爆食安問題

美式賣場今年陸續爆發出多起進口食品發生食安問題，國民黨立法院黨團舉行記者會指出，衛福部食藥署今年編列95.33億元食安預...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦