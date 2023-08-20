周永暉傳任觀光署長 程家平掌氣象署

交通部觀光局、中央氣象局將於九月十五日改制為觀光署、氣象署。據了解，行政院前天與交通部討論後，將由曾擔任過觀光局長的中華顧問工程公司董事長周永暉出任觀光署長，現任氣象局代理局長程家平出任氣象署長。對此，兩人皆表示，尚未收到正式通知；交通部長王國材則說，待政院核定後會對外說明。

周永暉具有鐵道專業，過去曾擔任台鐵局長、觀光局長，曾被認為是明年台鐵公司化董事長人選之一，對於可能接任觀光署長，業界認為對於台灣疫後拚外國觀光客應有所助益。

程家平一九九二年擔任氣象局氣象資訊中心副主任，在局內服務逾卅年。

他表示，氣象局升格後的員額跟經費不變，但業務跟組織有更好規畫。