「撐香港」名不符實 監院促陸委會等檢討一刀切

監察委員紀惠容、葉大華、施錦芳今天表示，2019香港發生「反送中」運動後，香港地區居民申請移居來台「定居」者，屢遭依國安理由保留觀察或否准，疑有權責機關墊高國安聯合審查門檻及相關處置作為溝通不足等情。監察院促請大陸委員會、內政部移民署、經濟部投資審議委員會檢討，以符政府「撐香港、撐港人」之援港政策。

三位監委表示，2019年香港地區發生「反送中」運動後，中國通過「港版國安法」，港人自由人權加速流失，被迫向自由國度遷徙。政府因應香港變局，緊急研擬「香港人道援助關懷行動專案」，並通過「香港澳門關係條例」第18條等對策。

三位監委指出，台灣考量北京當局對港澳控制及滲透日深，認為有必要緊急增修「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」相關規定，例如增訂黨政軍媒條款與國安聯合審查機制等，對原為大陸地區人民之香港居民強化審查，以彌補國安漏洞。

三位監委說，但修法後，外界質疑主管當局「一刀切」，只要港人在中國出生或有涉陸因素者，其等居留定居之申請案皆一概遭否准，未詳述所有不予許可原因，引發當事人質疑，建請陸委會及移民署宜檢討。

調查報告表示，根據移民署有關香港居民申請來台居留定居統計數據顯示，以投資移民事由獲准定居者，總計1415人次，已上升至港人移民來台方式第2位。然而實務上，主管機關在一些案例中認定，港人有取得定居身分後旋即撤、減資或停業等疑涉「假投資、真移民」情事，因此審查時程過於冗長；移民署也以保留觀察方式處理，導致審查準則不明，造成諸多民怨，皆要檢討改進。