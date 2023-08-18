蔣萬安29日將赴上海雙城論壇 主題為「新趨勢、新發展」
台北市政府訪團將於8月29日至31日出訪上海參加「2023雙城論壇」，論壇主題是「新趨勢、新發展」。經台北市與上海市多次協商確認後，雙方同意舉辦「2023雙城論壇」。隨著疫情趨緩，兩市決定今年論壇恢復為實體會議，並將在上海市舉辦。台北市政府將由蔣萬安市長率團赴上海市參加論壇，並進行市政交流參訪。
今年論壇主題訂為「新趨勢、新發展」，由台北市政府資訊局以「技術開源、共益城市」及上海市經濟和信息化委員會以「智慧城市、數字經濟」為主軸，分別進行1場主題演講。此外，雙方也規劃在減碳永續、會展產業及羽球運動等三領域，由兩市業務主管局處代表簽署合作備忘錄(MOU)。今年也將恢復舉辦分論壇，由環保局、衛生局及產發局，針對「低碳永續」、「智慧醫療」、「數位經濟」等三項議程，邀請兩市產官學界代表共同參與討論。
北市府表示，雙城論壇自2010年至今已連續舉辦13次，台北與上海透過這個平台在城市治理、文化藝術、觀光旅遊、醫療衛生、體育教育、經貿產業等領域進行交流，相互觀摩學習，分享彼此發展經驗。過去3年因疫情而減少了雙方在各領域實體交流機會，期盼藉由本次論壇的舉辦，維繫兩市良好互動，促使未來兩市在更多領域展開交流。
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