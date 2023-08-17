官員出差接受im.B詐騙犯招待　陳琬惠批交通部官官相護

民眾黨立委陳琬惠5月揭露，交通部多位高官於2020年到im.B詐騙犯主嫌曾耀鋒豪宅不當接受招待，交通部長王國材承諾會進行行政調查。陳琬惠今指出，台鐵局副局長朱來順造假出差去接受曾耀鋒招待竟安全下庄，後續索取交通部行政調查報告竟然還用密件，交通部官官相護實在太離譜，行政院長陳建仁還要放任交通部包庇自己人到什麼時候。

陳琬惠指出，當初揭露資訊後，交通部稱朱來順曾經到曾耀峰豪宅出公差；朱來順卻稱，當日未談論公務。根據銓敘部函釋，公差是指「離開辦公處所執行與職物有關之公務」，如果未談論公務，何來公差，完全就是造假出差事由。

陳琬惠表示，離譜的是，根據行政調查的結論，朱來順不僅不當接受招待沒事，造假出差事由也沒有任何懲處，卻仍穩坐台鐵局副局長之位。陳琬惠批評，朱來順身為公務員，接受詐騙集團主嫌招待沒事、上班時間飲酒作樂也沒事，交通部官官相護實在太離譜。

陳琬惠也曾揭發曾耀鋒的川晟公司取得台鐵局「宜蘭停7停車場」標案，結果後續追查後發現，民進黨立委陳歐珀於2021年10月20日召開協調會，要求台鐵局減免川晟公司「宜蘭停7停車場」租金，會中最後決議免收滯納金。

陳琬惠質疑，台鐵局官員去曾耀鋒豪宅接受招待，陳歐珀一邊接受曾耀鋒無償提供座車與競選服務處，一邊幫川晟公司向台鐵局喬免收滯納金，這根本是典型的官商勾結，請問檢調單位要不要辦？還是綠營的就不用辦？

陳琬惠說，im.B詐騙案受害人數高達近萬人，吸金數十億，到底有多少高官與民代與這群詐騙犯不當往來，絕對不能這樣就算了，行政部門與檢調都要追到底，還給受害者一個公道。