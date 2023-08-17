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官員出差接受im.B詐騙犯招待　陳琬惠批交通部官官相護

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠上午在立法院舉行「造假出差去接受im.B詐騙犯主嫌招待竟安全下庄 交通部官官相護太離譜！」記者會，陳琬惠表示，今再度披露，現任臺鐵局副局長朱來順造假出差去接受曾耀鋒招待及陳歐珀幫忙曾耀鋒向臺鐵局喬事。 記者黃義書／攝影
民眾黨立委陳琬惠上午在立法院舉行「造假出差去接受im.B詐騙犯主嫌招待竟安全下庄 交通部官官相護太離譜！」記者會，陳琬惠表示，今再度披露，現任臺鐵局副局長朱來順造假出差去接受曾耀鋒招待及陳歐珀幫忙曾耀鋒向臺鐵局喬事。 記者黃義書／攝影

民眾黨立委陳琬惠5月揭露，交通部多位高官於2020年到im.B詐騙犯主嫌曾耀鋒豪宅不當接受招待，交通部長王國材承諾會進行行政調查。陳琬惠今指出，台鐵局副局長朱來順造假出差去接受曾耀鋒招待竟安全下庄，後續索取交通部行政調查報告竟然還用密件，交通部官官相護實在太離譜，行政院長陳建仁還要放任交通部包庇自己人到什麼時候。

陳琬惠指出，當初揭露資訊後，交通部稱朱來順曾經到曾耀峰豪宅出公差；朱來順卻稱，當日未談論公務。根據銓敘部函釋，公差是指「離開辦公處所執行與職物有關之公務」，如果未談論公務，何來公差，完全就是造假出差事由。

陳琬惠表示，離譜的是，根據行政調查的結論，朱來順不僅不當接受招待沒事，造假出差事由也沒有任何懲處，卻仍穩坐台鐵局副局長之位。陳琬惠批評，朱來順身為公務員，接受詐騙集團主嫌招待沒事、上班時間飲酒作樂也沒事，交通部官官相護實在太離譜。

陳琬惠也曾揭發曾耀鋒的川晟公司取得台鐵局「宜蘭停7停車場」標案，結果後續追查後發現，民進黨立委陳歐珀於2021年10月20日召開協調會，要求台鐵局減免川晟公司「宜蘭停7停車場」租金，會中最後決議免收滯納金。

陳琬惠質疑，台鐵局官員去曾耀鋒豪宅接受招待，陳歐珀一邊接受曾耀鋒無償提供座車與競選服務處，一邊幫川晟公司向台鐵局喬免收滯納金，這根本是典型的官商勾結，請問檢調單位要不要辦？還是綠營的就不用辦？

陳琬惠說，im.B詐騙案受害人數高達近萬人，吸金數十億，到底有多少高官與民代與這群詐騙犯不當往來，絕對不能這樣就算了，行政部門與檢調都要追到底，還給受害者一個公道。

陳琬惠 交通部長 台鐵

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