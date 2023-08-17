影／響應「0820還路於民」遊行活動 國民黨籲中央檢討交通法規
國民黨上午舉行「行人天堂不是夢」響應0820還路於民遊行活動記者會，強調五大訴求，希望透過整合政府相關部門的方式，將行人權益入法，透過交3E(工程、教育、執法)三個面向，讓安全、平權、人本的不同層次目標，成為台灣道路的新核心精神與行動實踐準則。
記者會由台北市議員柳采薇，行人零死亡聯盟代表楊博捷、國民黨青年團總團長康晉瑜等人主持。楊博捷表示，還路於民提出的五大訴求包括健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路權、提高交通規則處罰條例等，訴求讓人人有路走、還我實體人行道等面向。
楊博捷說，執法為交通處置最後防線，交通改革應以工程及教育為主，執法為輔來多頭進行，而社區與執法單位積極維護人行道通行順暢，全時全面取締不停讓行人之駕駛，提高制定具強制力且具體保障行人空間之《道路設計規範》，才能讓台灣朝向零死亡的願景邁進。
侯友宜競選辦公室發言人柳采薇表示，這五大訴求直接與「行人地獄」相關，未來將會把人本交通當成國家重大政策、滾動式規畫與檢討全國危險路口與路段改造計畫，重新檢討中央「市區道路及附屬工程設計標準」，提高人行道面積、改善人行環境，最後再透過家庭教育、學校教育與社會教育，培養全民正確的交通安全觀。
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