影／響應「0820還路於民」遊行活動 國民黨籲中央檢討交通法規

民眾黨籍新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理加班費，台北地檢署日前以涉貪汙罪嫌起訴。高虹安的前老闆、鴻海集團創辦人郭台銘及現任老闆、民眾黨主席柯文哲都表態相信高虹安清白，支持高虹安透過司法途徑證明清白。 除了郭台銘、柯文哲表態力挺高虹安，國民黨主席朱立倫不意外的也被媒體詢問高虹安被起訴的問題，卻意外表態「相信法律一定要還給高虹安清白，為高虹安加油」，引發社會議論，國民黨基層雜音不小。而這又要回到去年地方大選，從藍營棄保林耕仁支持白營高虹安的恩怨說起...

2023-08-17 07:00