【專家之眼】麻生的如意算盤

日本前首相麻生太郎近日訪台，主張台灣應做好發揮強大威懾力和進行戰鬥的心理準備，就是鼓勵台灣要勇於面對戰爭風險，形同搧風點火，挑撥離間，唯恐天下不亂，然後坐收漁利。

其實，日方在美中博弈之間，也有明確的立場。基於美日同盟條約，日本必須在美中戰爭中支持美國，所以躲在美軍後面來提供戰爭資源，這就是日方領導人多次表達的意向。而其不能說的目的，就是不願被拖下水，由美軍打先鋒予以抵擋，並期盼中美大戰之後，兩敗俱傷，然後日本坐收漁利，成為東亞霸主。

此次麻生太郎來台，同樣鼓吹戰爭論，要台灣積極備戰，也就是要台灣站上火線與對岸火拼，以便事後對付中國。想像一個場景，若兩岸真的衝突，而當台灣戰機因戰事需要迫降日本基地，一旦日方准予加油後讓其再升空，那就表示日本參戰，否則日方只能沒收台灣的戰機，以避免被捲入戰事。試想，此時日方會如何反應？若求自保，這對台灣意義如何？日方見死不救，這豈不與民進黨政府的政策相悖。反之，若日方捲入台海戰事，那將要付出多大代價？而日本民眾已多次反對此種作為，想必日本政客也不敢冒天下之大不韙，因而陷入左右為難的困境。

這與當前美國的兩岸困境類似。由於習近平曾言，2027年解放軍建軍一百年時，要做好一切準備，言下之意當然也影射台灣。而美方也認為這個意向的可能性甚高，所以多次表示其高官要訪問北京，以便緩和美中僵局來化解美方尷尬。

質言之，屆時若解放軍真的攻台，那將陷美方於不義。若出兵護台，勝負未卜；若不介入，霸權受損，因而必須有所緩和，以便脫離困境。故繼布林肯訪問北京之後，還有葉倫、凱瑞與季辛吉紛紛到訪，尤其季老語重心長，深切期盼雙方緩解緊張以便脫困。

綜合觀之，日本曾殖民台灣50年，對台灣人民的反抗曾殘酷鎮壓，犯下罄竹難書的罪行，也對中國負有嚴重的歷史罪責，但都予以寬容對待，日方自然應該反躬自省、謹言慎行。因而可見，日本政客受到美國的鼓動，唯恐台海不亂，就是想把台灣民眾推向火坑，如此忘恩負義，吾等必須戒慎恐懼。