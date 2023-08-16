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網傳台巴科技大學是空殼學校？ 外交部：假消息不攻自破

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
副總統賴清德在巴拉圭與「台巴科技大學」畢業生交流，嘗試學做巴拉圭乳酪鬆餅「奇帕（chipa）」。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德在巴拉圭與「台巴科技大學」畢業生交流，嘗試學做巴拉圭乳酪鬆餅「奇帕（chipa）」。記者丘采薇／攝影

副總統賴清德正出訪友邦巴拉圭，日前強調台灣會與巴拉圭持續合作台巴科技大學計畫，協助巴拉圭栽培人才，不過網路上流傳台巴科技大學實為空殼學校，以騙取台灣的援助。外交部今表示，台巴科技大學多名畢業生已進入職場工作，不實訊息不攻自破。

針對網路上流傳台巴科技大學是空殼學校，甚至賴清德訪巴國期間曾與「台灣巴拉圭科技大學」學生互動，是與假學生互動，外交部表示，協助人才培育向來是我國與巴拉圭兩國合作的重點領域之一，其中「台灣巴拉圭科技大學」是雙方推動教育合作的重要計畫。

外交部表示，該大學設有工業工程系、電機工程系、土木工程系及資訊工程系等四個科系，今年已是計畫運作的第5年，因該計畫實體校舍尚待興建，因此首屆109位學生於就學期間前兩年暫借用巴國奧運委員會的場地研習基礎課程，後兩年則因需要使用實習設備，因此來台在國立台北科技大學完成課程。首屆學員皆已於今年7月31日順利畢業，多名畢業生已在國際級企業任職，顯見計畫成效良好，並廣獲巴國各界讚賞，網路不實訊息不攻自破。

外交部並表示，我國與友邦的合作計畫皆以公開透明原則推動，本次副總統賴清德以總統特使身分受邀出席巴國新任總統就職典禮，訪問巴國期間曾與「台灣巴拉圭科技大學」學生互動，隨團記者也實地採訪，外交部歡迎媒體記者查證。

巴拉圭 外交部

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