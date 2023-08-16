民進黨合作趙正宇選立委 強調模式不同非民主大聯盟

無黨籍立委趙正宇今天宣布參選立委，力拚連任。據轉述，行政院副院長鄭文燦今天列席民進黨中執會，在會中表示，民進黨在桃園已和趙正宇合作，建議黨中央、立院黨團，要討論用適當方式來推薦他。不過，黨內人士指出，民進黨將不會採「民主大聯盟」的形式和趙進行合作，除了不會有合作記者會，諸如是否和黨主席賴清德拍合照，都還待討論。

民進黨人士指出，趙正宇雖法律上過關，這回參選沒問題，但在黨主席賴清德採高標準主導下，立委提名作業中「民主大聯盟」成員已6人退選，以賴清德的高標來審視，趙正宇的狀況顯然是有灰色地帶的。

該人士說，民進黨在全代會前就拍板該選區要和趙正宇合作，但趙並未如苗博雅、曾玟學等同樣是合作的人選出席全代會，即是黨有更全面的考量，未來會再思考，以何種不同形式來推薦趙正宇。