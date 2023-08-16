快訊

直播／控「就是民進黨開的槍」挨告 館長再開直播回嗆：不告就是孬種

郭台銘參選總統？ 民進黨高層指「他壓力越來越大」：會做好準備

未婚陸劇男神被爆私生子「不止一個」 他親上火線回應：只有一個兒子

民進黨合作趙正宇選立委 強調模式不同非民主大聯盟

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
無黨籍立委趙正宇今天宣布參選立委，力拚連任。據轉述，行政院副院長鄭文燦今天列席民進黨中執會，在會中表示，民進黨在桃園已和趙正宇合作，建議黨中央、立院黨團，要討論用適當方式來推薦他。本報系資料照
無黨籍立委趙正宇今天宣布參選立委，力拚連任。據轉述，行政院副院長鄭文燦今天列席民進黨中執會，在會中表示，民進黨在桃園已和趙正宇合作，建議黨中央、立院黨團，要討論用適當方式來推薦他。本報系資料照

無黨籍立委趙正宇今天宣布參選立委，力拚連任。據轉述，行政院副院長鄭文燦今天列席民進黨中執會，在會中表示，民進黨在桃園已和趙正宇合作，建議黨中央、立院黨團，要討論用適當方式來推薦他。不過，黨內人士指出，民進黨將不會採「民主大聯盟」的形式和趙進行合作，除了不會有合作記者會，諸如是否和黨主席賴清德拍合照，都還待討論。

民進黨人士指出，趙正宇雖法律上過關，這回參選沒問題，但在黨主席賴清德採高標準主導下，立委提名作業中「民主大聯盟」成員已6人退選，以賴清德的高標來審視，趙正宇的狀況顯然是有灰色地帶的。

該人士說，民進黨在全代會前就拍板該選區要和趙正宇合作，但趙並未如苗博雅、曾玟學等同樣是合作的人選出席全代會，即是黨有更全面的考量，未來會再思考，以何種不同形式來推薦趙正宇。

趙正宇 民進黨 賴清德

延伸閱讀

賴清德的不存在正式獨立 躍上總統聲量第一名

賴清德受外媒專訪再撇獨 賴士葆：何不改台獨黨綱

賴清德：巴拉圭盼台商投資 目前設定電動車等三目標

賴清德：無論「疑賴論」或「疑美論」都企圖影響大選

相關新聞

控「就是民進黨開的槍」挨告 館長再開直播回嗆：不告就是孬種

網紅「館長」陳之漢昨直播指控槍擊案「就是民進黨開的槍」，民進黨發言人16日回擊，館長公然散播不實訊息已違法將採進一步法律...

黃國昌批濫訴 鄭文燦：正義不是由一個人來壟斷

行政院副院長鄭文燦提告時代力量前立委黃國昌多次編故事抹黑，黃國昌透過臉書反嗆，鄭文燦要告就來告，這種濫訴見識多了。鄭文燦...

館長控遭槍擊是「民進黨開的槍」 莊瑞雄：無釐頭言論

網紅館長陳之漢昨天指稱，當年遭到槍擊就是民進黨開的槍。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天說，館長要指控別人開槍，然後自己沒...

【重磅快評】朱立倫聲援高虹安為何變成主旋律？

新竹市長高虹安任職立委期間涉及助理費案，北檢依貪汙罪起訴高虹安及4名助理，為綠營帶來選戰紅利，除重創高個人政治前途，高的...

賴清德民主大聯盟遭諷「退選大聯盟」 黨內批：徵召提名後就被放生

備戰2024年總統及立委選戰，民進黨主席賴清德此刻正代表蔡總統出訪巴拉圭，補修外交學分的同時，後院卻失火。賴此次提名立委端出「民主大聯盟」陣線，不過迄今六人退選，且多半是出自於爭議事件，不僅遭到對手陣營調侃是「退選大聯盟」，連民進黨內部都對賴清德的提名人選及戰術存有雜音，擔心距離民進黨喊出「國會席次過半」口號目標似乎愈來愈遠。...

游淑慧轟拿雲豹能源錢宛若黨產 民進黨點名8藍政要也投入綠能

國民黨台北市立委參選人游淑慧今天指控，民進黨立委賴品妤父親賴勁麟擔任董事長的雲豹能源公司，捐給新潮流系政治人物上百萬元的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦