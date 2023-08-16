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陳明文：拜託館長不要再講我了 我和寶和會沒關係

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委陳明文。圖／本報資料照片
民進黨立委陳明文。圖／本報資料照片

網紅「館長陳之漢昨日晚間透過直播指控，2020年8月遭槍擊「我現在認定就是民進黨開的槍」，還點名民進黨立委陳明文、余天等人，自稱搜尋關鍵字就可了解案情。陳明文今天喊冤，現在選舉要到了又講到他，「拜託館長不要再講我了？為什麼硬要把我染黑？莫名其妙！寶和會跟我一點關係也沒有！」

針對陳之漢再度指控陳明文曾替寶和會成員辦理增見，陳明文表示，只是選民服務，為選民辦理增見，不是特見，增見的准駁是由看守所或監獄決定，之前已經當面跟陳之漢說明，他不認識寶和會。

陳明文說，當時陳之漢希望促成「槍砲彈藥刀械管制條例」修法，他也提出修法提案、促成委員會排審討論，最終該法三讀修正通過，現在選舉要到了，為什麼又硬要把他抹黑。

陳明文強調，他已經不再競選連任，是要退出江湖的人，從過去讀書時期到出社會沒有混過黑道，而且23歲就從政、成為政治人物，「拜託館長不要再講我了。」

陳明文 陳之漢 館長 槍擊

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