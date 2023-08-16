上任後將首度出訪 張善政揭訪美一周「3大目標」

桃園市長張善政本月18日至25日將首次出訪，展開為期一周的訪美之旅。張今天在市政會議上表示，此次目的地包括加州的洛杉磯和矽谷，並與當地華人企業家及知名企業深入交流，隨行成員包括經發局、青年局及教育局，各局將拓展招商、青年創業以及教育新方向等議題，期待能在此次訪美中獲得寶貴經驗和收穫。

張善政表示，此次訪美，經發局將積極拓展桃園的投資機會，目前已與玉山科技協會安排重要會面，希望和當地華人企業家促進雙方交流合作。

另，青年局代表將前往矽谷探訪世界知名的加速器，了解創業生態和技術創新的最新趨勢。教育局則將拜訪Google，透過交流，進一步了解Google推動資訊科技教育方面的工具和方法，並將這些工具應用在台灣教育。

張善政表示，此次訪美代表團將以探索教育新方向、招商和青年創業為主要目標，期望透過與美國合作夥伴的深入交流，為桃園的經濟發展、青年創業及教育提供新的動力和啟發。他也開玩笑說，「下禮拜找不到我們很正常」，但市府工作將持續進行，期待3局處都能在此次訪美中取得豐碩成果。

據悉，張善政此行暫無與美政界人士會面行程，隨行官員包括市府副秘書長金志聿、經發局長張誠、青年局長侯佳齡等，教育局則另派代表隨行。