館長爆「是民進黨開的槍」陳明文：硬染黑我 莫名其妙

館長陳之漢昨晚直播點名指控，2020年8月遭槍擊「就是民進黨開的槍」，更點名民進黨立委陳明文、余天等人；陳明文今回應，「選舉一到又要講我，為什麼硬要把我染黑？莫名其妙！」

對於陳之漢指控陳明文違法接見幫寶和會金主直接開脫？陳明文表示，「我不認識寶和會，只是選民服務，為選民辦理增見，而不是特見」，他推動《槍砲彈藥刀械管制條例》修法，怎現在選舉一到又要講自己，「為什麼硬要把我染黑？莫名其妙！」

嘉義陳明文立委服務處人員說，怎會有這樣一個人，不分事非黑白，直播開罵，不用負責任，大賺流量，這人真的很無聊，一直再刷存在感，很討厭⋯⋯

陳明文表示，他曾拜訪陳之漢，當面說明自己寶和會成員一個都不認識，是誤會一場，當時陳之漢說希望促成《槍砲彈藥刀械管制條例》修法，他也提案促成委員會排審討論，最終也三讀修正通過了。

陳明文說，「寶和會跟我有什麼關係？真的很冤枉」，再次強調自己已不再競選連任，「我是要退出江湖的人」，讀書時沒混太保，出社會後也沒混黑道，「拜託館長不要再講我，為什麼為何硬要把我染黑，莫名其妙！寶和會跟我一點關係也沒有！」