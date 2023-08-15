國際慰安婦日 馬英九籲日道歉

昨天國際慰安婦紀念日，婦女救援基金會悼念逝者，也提出108課綱應加入慰安婦歷史、政府設國家婦女人權館等訴求；前總統馬英九則到台南慰安婦銅像前參加紀念活動，現場連署要求政府針對恢復慰安婦名譽與補償加速立法、要求日本政府公開道歉、以及設置慰安婦人權紀念碑。

對此，南市議會民進黨團幹事長蔡筱薇指出，國民黨操作慰安婦議題就如同雞肋般，「食之無味，棄之可惜」，沒有選舉的時候就忘記，等到選舉的時候才匆忙提出，呼籲讓歷史回歸歷史，避免政治操弄仇恨。

今年5月台灣最後1名慰安婦阿嬤離世，全台59名慰安婦走入歷史，婦援會執行長杜瑛秋說，阿嬤們生前期待日本政府可以勇於承認、道歉與賠償，其中1名阿嬤曾提及她們皆為環境逼迫才被欺騙，並主張教育部門應於108課綱納入慰安婦事件，政府也該建立國家婦女人權館，保存相關文物。

南市慰安婦人權平等促進協會於慰安婦銅像前辦紀念活動，馬英九與會致詞批評蔡英文總統身為女性總統卻不關心慰安婦，明明有法源依據，卻不願替慰安婦阿嬤要求日方道歉、賠償，對慰安婦無情無義，這樣的做法被質疑是「幫凶」。

另，台南的慰安婦銅像為全台唯一一座，暫放在林百貨斜對面空地，但即將要被地主收回，國民黨南市黨部主委林進旺建議，市府可協助提供放置慰安婦銅像的場所，來提醒民眾記得這個歷史事件。

對此，南市文化局表示，慰安婦銅像屬於私人財產，市府不會主動安置。